Maroder Haushalt in Stuttgart: Sparrunde trifft auch Bürgermeister und Stadträte

Den Stuttgarter Stadträten steht künftig ein geringerer Grundbetrag für ihre ehrenamtliche Arbeit zu. Auch die Entschädigung für die Fachbürgermeister ist gesunken.
Die Mitglieder des Stuttgarter Gemeinderats haben entschieden, dass sie selbst künftig weniger Geld bekommen. Für ihre ehrenamtliche Arbeit innerhalb des Gremiums steht den Stadträten eine Aufwandsentschädigung zu. Dabei lag der monatliche Grundbetrag bislang bei 1900 Euro. Er war nach der Kommunalwahl 2024 erhöht worden, wobei den Beschluss noch der alte Gemeinderat gefasst hatte. Nach einer am Donnerstag beschlossenen Satzungsänderung sinkt er nun auf 1825 Euro. Die Änderung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2026 in Kraft.