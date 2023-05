Marode Neckarquerung in Bad Cannstatt

1 Seit vergangenem Mai ist die Rosensteinbrücke gesperrt. Bis sie durch einen Neubau ersetzt wird, können noch sechs bis acht Jahre vergehen. Foto: Sebastian Steegmüller

Zum Rückbau der Rosensteinbrücke soll eine zweiwöchige Sperrung der Neckarschifffahrt genutzt werden. Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik sorgte die Dimension des geplanten Bauwerks für Diskussionen.









Dass die beiden Stadträte Beate Bulle-Schmid (CDU) und Luigi Pantisano vom Linksbündnis bei verkehrspolitischen Themen einer Meinung sind, ist wohl die absolute Ausnahme. Am Dienstagvormittag traf dieser seltene Fall bei der Vorstellung der neuen Rosensteinbrücke im Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik jedoch ein: Beide Lokalpolitiker lehnten den Vorschlag des Amts für Stadtplanung und Wohnen ab. Sie kritisierten die Dimension des geplanten Neubaus und forderten, dass die Bürger in Bad Cannstatt in die Entscheidung mit eingebunden werden sollen.