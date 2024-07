Marode Kitas in Stuttgart: Schimmel und „desolate Zustände“ – Eltern frustriert

Marode Kitas in Stuttgart

1 Wer will fleißige Handwerker sehen? Auch in Kitas kommt es bei Sanierungsarbeiten zu Verzögerungen, weil die Firmen ausgelastet sind. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Viele Kitas in Stuttgart sind in die Jahre gekommen. Für Eltern ist das unbefriedigend – insbesondere dann, wenn es Gesundheits- und Sicherheitsrisiken gibt oder sie mitunter gar keine Betreuung haben – wie Beispiele aus Mühlhausen und Zuffenhausen zeigen.











Der Anruf kam an einem Freitag im Februar dieses Jahres: Die Kinder müssten so schnell es geht abgeholt werden. Die Kita sei von Schimmel befallen. „Danach hatte ich zwei Monate lang beide Kinder daheim“, sagt Nina Baumhauer. Weil die Mutter gerade in Elternzeit mit ihrem dritten Kind war, hatte sie keinen Anspruch auf Notbetreuung.