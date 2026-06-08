Marode Infrastruktur: Sperrung um Bonner Nordbrücke angepasst

Nach dem Schock der Nordbrücken-Sperrung in Bonn werden zwei Anschlussstellen freigegeben. Das soll den Verkehr «entzerren». Es ist nur ein Mini-Trostpflaster. Das Nadelöhr bleibt vorerst dicht.
Bonn - Die Vollsperrung der vielbefahrenen Bonner Nordbrücke ist ein Schock für Wirtschaft und Autofahrer im Rheinland – nun sollen erste Anpassungen den Verkehr zumindest etwas entzerren. Die an die Brücke angrenzenden Anschlussstellen Bonn-Beuel und Bonn-Auerberg werden freigegeben, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Die Brücke selbst bleibe aber weiterhin gesperrt, sagte eine Sprecherin.