Marode Grundschule Gablenberg: „Die Schule, in der man nicht aufs Klo kann“ – Eltern in Gablenberg sind empört

Eltern berichten von dramatischen Zuständen an der Grundschule in Gablenberg. Der Schulleiter befürchtet sogar, der Pavillon müsste bei einem Besuch der Unfallkasse geschlossen werden.
Im Grundschulgebäude der Grund- und Werkrealschule (GWRS) Gablenberg an der Klingenbach-Anlage in Stuttgart-Ost herrschen – wie berichtet – untragbare Zustände. An einer Stelle liegen heiße Heizungsrohre offen, die Toiletten werden am liebsten gar nicht benutzt. Das war Thema im Bezirksbeirat Stuttgart-Ost und hat parteiübergreifend für Entsetzen gesorgt.