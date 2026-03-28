Marode Grundschule Gablenberg: „Die Schule, in der man nicht aufs Klo kann“ – Eltern in Gablenberg sind empört

Eltern berichten von dramatischen Zuständen an der Grundschule in Gablenberg. Der Schulleiter befürchtet sogar, der Pavillon müsste bei einem Besuch der Unfallkasse geschlossen werden.

Im Grundschulgebäude der Grund- und Werkrealschule (GWRS) Gablenberg an der Klingenbach-Anlage in Stuttgart-Ost herrschen – wie berichtet – untragbare Zustände. An einer Stelle liegen heiße Heizungsrohre offen, die Toiletten werden am liebsten gar nicht benutzt. Das war Thema im Bezirksbeirat Stuttgart-Ost und hat parteiübergreifend für Entsetzen gesorgt.

Die Elternbeiratsvorsitzende Sarah Schirling hat den Bericht des Schulleiters in der Sitzung am Mittwoch noch bekräftigt. „Die Toiletten sind so alt, dass man da auch mit einer Grundreinigung nichts mehr machen kann”, sagte sie. Viele Kinder gingen gar nicht aufs Klo, würden stattdessen weniger trinken „und verdrücken es bis Zuhause”. Schirling: „Viele Eltern schulen ihre Kinder um”, damit sie in andere Grundschulen in Nachbarstadtteilen gehen könnten.

Elternbeirat in Gablenberg zweifelt an Umzugsplänen

Der Elternbeirat hatte bereits Ende vergangenen Jahres in einem Brief an Oberbürgermeister Frank Nopper, die zuständige Bürgermeisterin Isabel Fezer, an den Gemeinderat, den Bezirksbeirat, das Schulverwaltungsamt und das Staatliche Schulamt sein Unverständnis über die Planungen für die GWRS Gablenberg und die Situation in dem Grundschulpavillon von Anfang der 1970er Jahre ausgedrückt. In dem Schreiben werden auch Zweifel am jetzt für das Schuljahr 2027/2028 angekündigten Umzug der Grundschule in das GWRS-Hauptgebäude an der Pflasteräckerstraße geäußert. Diese waren in der Bezirksbeiratssitzung wiederholt worden.

Ein Klassenzimmer der Grund- und Werkrealschule Gablenberg im Jahr 2020. Foto: Lichtgut

„Weder gibt es im Gebäude der Werkrealschule eine Mensa, noch kindgerecht ausgestattete Räume für eine Ganztagesbetreuung”, hieß es in dem Schreiben. „Auch die unkomplizierte Nutzung des Klingenbachparks (...) wäre für die Grundschülerinnen und Grundschüler nicht mehr möglich. Der Pausenhof der Werkrealschule ist nicht nur klein und im Sommer ohne jeglichen Sonnenschutz. Er ist auch gänzlich ungeeignet als Aufenthaltsort (...), da es weder Spiel- noch Rückzugsmöglichkeiten gibt.”

Sanierung in Gablenberg versprochen, aber nicht gekommen

Die Elternvertreter bezweifeln, dass in Zeiten einer nie dagewesenen Haushaltskonsolidierung diese Voraussetzungen geschaffen werden können. „So warten wir schon seit Jahren auf den versprochenen Neubau der Grundschule oder wenigstens die angekündigten Sanierungsmaßnahmen, etwa der Toiletten. Zuletzt wurden 40000 Euro für die Gestaltung des Pausenhofs angekündigt – die dann aus unerfindlichen Gründen nicht abgerufen werden konnten.”

Eine Mutter von drei Kindern, die alle die GWRS Gablenberg besucht haben oder noch besuchen, sagte: „Meine Kinder werden diese Schule in Erinnerung behalten als Schule, in der man nicht aufs Klo gehen kann.” Alle Hinweise auch auf Sicherheitsrisiken in dem Gebäude würden ignoriert, „bis was Schlimmes passiert”.

Ihr jüngstes Kind besuche gerade die vierte Klasse der Grundschule und freue sich auf den Umzug ins wenige hundert Meter entfernte Hauptgebäude – und soll dann nach den angekündigten Plänen wieder zurück in das ungeliebte Schulgebäude am Klingenbach, über das auch die Vertreter des Schulamts in der Sitzung sagten: „Dieses Gebäude ist nicht aufzuhübschen, weder mit Silikon, noch mit Schrauben.”

Schulleiter Ricardo Almeida Correia hatte in seinem Bericht sogar ein anderes Szenario für möglich gehalten: „Wenn die Unfallkasse kommt, ist nicht auszuschließen, dass die Grundschule geschlossen werden muss.”