Wihelmsbrücke an drei Tagen komplett gesperrt

Marode Brücken in Stuttgart

1 Die Stadt muss das Gewicht der maroden Wilhelmsbrücke reduzieren. Foto: Uli Nagel

Das Tiefbauamt lässt den Asphalt der maroden Neckarquerung in Bad Cannstatt abtragen, um deren Gewicht zu reduzieren. Künftig ist nur noch ein Gehweg nutzbar.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Eine Bauwerksprüfung an der Wilhelmsbrücke in Bad Cannstatt hat im Februar ergeben, dass das in Teilen mehr als 100 Jahre alte Bauwerk marode ist. Langfristig muss die Neckarquerung, die seit März 2022 für den Autoverkehr gesperrt ist, durch einen Neubau ersetzt werden.