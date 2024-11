Marode Brücken in Stuttgart: Warum keinen Fuß- und Radweg auf der neuen B-27-Brücke?

1 So könnten sich die Verantwortlichen des ADFC einen Rad- und Gehweg neben einer Brücke vorstellen. Foto: KI-Visualisierung

Der ADFC kritisiert die aktuell schlechte Verbindung für Radfahrer und Passanten zwischen dem Möhringer Stadtteil Fasanenhof und dem SI-Centrum.











Die B-27-Brücke über das Körschtal in Möhringen muss abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Zwar besteht laut Regierungspräsidium Stuttgart (RP) keine Einsturzgefahr, doch die Schäden an dem 60 Jahre alten Bauwerk sind groß. Unter anderem sind die Fahrbahnübergänge an einigen Stellen undicht geworden, sodass es in diesen kritischen Bereichen der Körschtalbrücke zu Wassereintritten gekommen ist. Laut RP ist eine umfangreiche Sanierung der Brücke, die 1964 errichtet worden ist und täglich von gut 50 000 Fahrzeugen passiert wird, wirtschaftlich nicht sinnvoll.