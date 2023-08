1 An den Otto-Hirsch-Brücken zwischen Hedelfingen und Obertürkheim wurden keine Risse entdeckt. Foto: Mathias/uhn

Die Brücken in der Landeshauptstadt sind in einem desolaten Zustand. Zahlreiche müssen in den kommenden Jahren saniert oder erneuert werden. Die Kosten dafür könnten bei mehr als einer Milliarde Euro liegen.









Die Hiobsbotschaften hinsichtlich der maroden Brücken in Stuttgart nahmen in den vergangenen Monaten gefühlt kein Ende. Umso erfreuter zeigt sich Jürgen Mutz, der Leiter des Städtischen Tiefbauamts, dass zumindest an den Otto-Hirsch-Brücken in Hedelfingen „kein akuter Handlungsbedarf herrscht“.