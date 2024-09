Marode Brücken: Einsturz-Panik hilft nicht weiter

1 Das Bild der Carola-Brücke in Dresden hat mehr bewirkt als Dutzende von Studien. Foto: Robert Michael/dpa/Robert Michael

Endlich bekommen marode Brücken genügend Aufmerksamkeit – doch schnelle Lösungen gibt es nicht, sagt unser Autor.











Was doch Bilder für einen Unterschied machen. Es hat in Dresden erst eine Brücke einstürzen müssen, bevor ein drängendes Infrastrukturproblem in Deutschland genügend Aufmerksamkeit bekommen hat. Und so hat es jetzt die sonst nur Spezialisten bekannte „Bundesgütegemeinschaft für die Instandsetzung von Betonbauwerken“ geschafft, ein paar Schlagzeilen zu machen. Allein an den Autobahnen in Baden-Württemberg sind laut ihrer Daten 16 Brücken akut sanierungsbedürftig, darunter so spektakuläre Bauten wie Deutschlands höchste Autobahnbrücke an der A 6 über das Kochertal. Noch eine andere Zahl macht die ganze Dimension des Problems deutlich: Insgesamt gibt es laut Bundesanstalt für Straßenwesen 5952 Straßenbrücken im Südwesten, die alle in Schuss bleiben müssen.