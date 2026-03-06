„Marmeladenoma“ aus Ettlingen: Bekannte Youtuberin mit 94 Jahren gestorben

Über 200.000 Fans folgen ihrem Youtube-Kanal „Marmeladenoma“, jetzt ist die Streamerin Helga Josefa im Alter von 94 Jahren gestorben. Das teilte ihr Umfeld auf ihren Kanälen mit.
Sie war die vielleicht älteste Youtuberin Deutschlands, die auf dem Videoportal zuletzt noch vor 12 Tagen in einem Stream Fragen von Fans beantwortet hatte. Helga Josefa, die ihren Nachnamen nie öffentlich gemacht hatte und besser bekannt ist als „Marmeladenoma“, ist jetzt im Alter von 94 Jahren gestorben. Das teilten ihre Angehörigen auf ihren Social-Media-Kanälen mit.