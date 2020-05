Scharfe Kritik an Susanne Eisenmann Warnungen vor schrittweiser Öffnung der Kitas ab Montag

Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann gerät in der Corona-Krise unter Druck: Es sei verantwortungslos, die Kitas am Montag weiter zu öffnen, prangert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft an.