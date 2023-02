1 Markus Weinzierl und der 1. FC Nürnberg gehen künftig getrennte Wege. Foto: dpa/--

Nach dem 0:5-Debakel beim 1. FC Heidenheim hat sich der 1. FC Nürnberg von Trainer Markus Weinzierl getrennt. Das gab der Fußball-Zweitligist am Montag bekannt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der 1. FC Nürnberg hat sich nach dem Debakel von Heidenheim von Trainer Markus Weinzierl getrennt. Das gab der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist am Montag bekannt. Weinzierl (48) hatte erst im vergangenen Oktober die Nachfolge des beurlaubten Robert Klauß übernommen.

Der fränkische Traditionsverein hatte am Sonntag mit 0:5 beim 1. FC Heidenheim verloren und eklatante Defizite offenbart. Die Nürnberger stellten auch Weinzierls Assistenten Tobias Zellner frei. Das Spielersatztraining wird den Angaben zufolge von Co-Trainer Frank Steinmetz geleitet. Wie es auf der Trainerposition weitergehen soll, will der Verein am heutigen Montag um 13.00 Uhr auf einer Pressekonferenz erläutern. Daran nimmt auch der längst in die Kritik geratene Sportvorstand Dieter Hecking teil.

Weinzierl konnte die Mannschaft nach seinem Antritt zunächst zwar defensiv stabilisieren, einen Aufschwung konnte er aber auch nicht einleiten. Weinzierl hatte zuvor den FC Augsburg, VfB Stuttgart und FC Schalke 04 betreut.

Krisenduell am kommenden Samstag

Der FCN liegt mit 22 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz, der Vorsprung auf Relegationsrang 16 liegt jedoch bei nur zwei Zählern. Damit muss sich der 1. FC Nürnberg riesige Sorgen um den Klassenerhalt machen. Am kommenden Samstag empfängt der FCN im Krisenduell den Tabellenletzten aus Sandhausen.

„Wir müssen uns schnell in der Woche zusammenraufen, um das gegen Sandhausen wieder gerade zu biegen. Wir sind diejenigen, die noch enger zusammenrücken müssen, um bessere Ergebnisse zu erzielen“, hatte Sportvorstand Hecking nach dem Desaster in Heidenheim gefordert. „Dass die Fans nicht zufrieden sind, brauchen wir nicht zu diskutieren, da stimme ich ihnen zu. Wir sind in der Bringschuld.“