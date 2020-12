1 Nachdem sein Staatskanzlei-Chef positiv auf Corona getestet wurde, muss Bayerns Ministerpräsident in Quarantäne (Archivfoto). Foto: dpa/Tobias Hase

Weil er eine Kontaktperson ersten Grades ist, muss Markus Söder (CSU) über die Weihnachtsfeiertage in Quarantäne. Grund dafür ist ein positiver Coronatest des Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU).

München - (epd) . Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich in Quarantäne begeben. Grund dafür ist, dass Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann (CSU) positiv auf Corona getestet wurde, wie dieser am Montag per Twitter mitteilte. Es gehe ihm „den Umständen entsprechend gut“, schrieb Herrmann. Er habe sich umgehend in Quarantäne begeben und alle engeren Kontaktpersonen informiert. Zu diesen gehört auch der Ministerpräsident.

Söder kündigte daraufhin ebenfalls per Twitter an, seine Amtsgeschäfte digital weiterzuführen. „Wünsche Florian Herrmann einen milden Verlauf und gute Besserung“, twitterte der CSU-Chef.