Markus Rehm bei den Paralympics: So gut wie der Weitsprung-Olympiasieger

1 Markus Rehm in Paris. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Hat der gebürtige Göppinger Markus Rehm Potenzial für die 9 Meter? Warum im Weitsprung Menschen mit und ohne Beeinträchtigung manchmal gemeinsam an den Start gehen – und alle die Legenden Bob Beamon und Mike Powell im Visier haben.











Para-Weitsprung ist eine interessante Sportart, bei der sich körperliche Beeinträchtigungen besonders gut kompensieren lassen. Markus Rehm holte bei den Paralympics in Paris nicht nur die Goldmedaille in der Klasse T64, er hat auch eine höhere Bestweite als Olympiasieger Miltiadis Tentoglu im August mit 8,48 Metern. Rehms persönlicher Rekord aus dem Jahr 2023 liegt bei 8,72 Metern und ist gleichzeitig Para-Weltrekord. In Paris sprang er immerhin 8,13 Meter. Ohne Beeinträchtigung liegt der Weltrekord von Mike Powell aus dem Jahr 1991 bei 8,95 Metern. Zuvor hatte Bob Beamon seit 1968 einen legendären Weltrekord von 8,90 Meter gehalten.