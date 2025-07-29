Markus Lanz: Bis wann macht er Sommerpause?

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist als nächstes im ZDF zu Gast?
Meldet sich die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ auch im August mit neuen Ausgaben zurück? Und wie steht es aktuell mit der Sommerpause? Während die Lanz-Show ursprünglich einen breiten Mix aus Unterhaltung und Gesprächen mit Menschen mit interessanten Lebensgeschichten bot, hat sich der Fokus seit der Corona-Pandemie 2020 verstärkt in Richtung politischer Diskussionen verschoben.