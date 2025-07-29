Meldet sich die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ auch im August mit neuen Ausgaben zurück? Und wie steht es aktuell mit der Sommerpause? Während die Lanz-Show ursprünglich einen breiten Mix aus Unterhaltung und Gesprächen mit Menschen mit interessanten Lebensgeschichten bot, hat sich der Fokus seit der Corona-Pandemie 2020 verstärkt in Richtung politischer Diskussionen verschoben.

Wie jedes Jahr im Sommer müssen die Zuschauer allerdings eine Zeit lang ohne Markus Lanz auskommen - konkret bis 26. August. Die Show lief noch bis inklusive 24. Juli dienstags, mittwochs und donnerstags - und pausiert nun.

Last-Minute-Gäste bei Lanz

In der Regel sind es vier Diskussionsteilnehmer, die bei Lanz jeweils die Chance bekommen, zu einem Millionenpublikum zu sprechen, wobei die Auswahl oft sehr kurzfristig geschieht. Eine Wochenplanung, wie sie früher im Deutschen Fernsehen selbstverständlich war, findet bei Lanz nicht statt. Wird nun wenigstens über den Sommer vorab geplant?

Lanz und die Causa Brosius-Gersdorf

Rund vier Wochen lang kann sich das Publikum aber erst einmal von politischen Diskussionen erholen. Wie es nach der Sommerpause weiter geht, stand zunächst noch nicht fest. Allerdings dürfte die Causa Richterwahl und Brosius-Gersdorf noch nicht ausgestanden sein und wäre somit ein Kandidat für die nächste Lanz-Sendung. Inzwischen prüft die Uni Hamburg die Doktorarbeit der in verschiedener Hinsicht umstrittenen und für die Union nicht mehr tragbaren SPD-Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht.

Frauke Brosius-Gersdorf kämpft laut Medienberichten weiterhin mit der Behauptung, sie habe gemeinsam mit ihrem Ehemann Prof. Dr. Hubertus Gersdorf an ihrer Dissertation gearbeitet - womöglich aber, ohne dies für die Prüfer transparent zu machen. Ob ihr die von Plagiatsjägern bemängelten mutmaßlichen "Text-Überschneidungen" mit der Habilitationsschrift des Gatten auch für ihre Professur zum Verhängnis werden könnten, bleibt zunächst offen. Laut Uni gilt bis auf Weiteres die "Unschuldsvermutung" - trotz neuer Vorwürfe mit Gutachten vom selbst ernannten Plagiatsjäger Stefan Weber, das unabhängige Beobachter jedoch unterschiedlich bewerten.

Juli Zeh statt Brosius-Gersdorf bei Lanz?

Eine von Prof. Dr. Brosius-Gersdorf beauftragte Stuttgarter Anwaltskanzlei sah die Mandantin in einem bezahlten Kurzgutachten bereits als "entlastet" an. Bei Lanz hatte sie ebenfalls ausführlich Gelegenheit zur Rechtfertigung ihrer Arbeit und Positionen. Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke hatte indes dafür plädiert, im Bundestag nochmals einen Versuch mit neuen Richterkandidaten zu unternehmen. Dies wollte er jedoch nicht als Positionierung gegen Brosius-Gersdorf verstanden wissen.

Hinter vorgehaltener Hand wird auch gemunkelt, dass der Lanz-Auftritt Brosius-Gersdorf wohl massiv geschadet hat. Inzwischen gibt es Gerüchte um eine mögliche Nominierung der Schriftstellerin und Volljuristin Juli Zeh. Sie amtiert bereits als Landesverfassungsrichterin in Brandenburg und hat ein gänzlich anderes, sehr unabhängiges Profil. Vielleicht kommt ja eine Zeit, in der wichtige Fragen des Landes wieder auf anderer Ebene verhandelt werden als mit kurzfristigen Schnellschüssen bei Markus Lanz...

Auch der "Hakenkreuz-Skandal" um den inzwischen zurückgetretenen SPD-Landtagsvize Daniel Born aus Baden-Württemberg würde sich mit etwas zeitlichem Abstand vielleicht für eine Aufarbeitung bei Lanz eignen. Die immer sehr fordernd auftretenden Sozialdemokraten scheinen innenpolitisch nicht gerade Rückenwind zu haben und realisieren wohl auch nicht ganz, dass sie es in Deutschland nach Ansicht vieler Politologen mit einer "Kanzlerdemokratie" zu tun haben.

Markus Lanz – aktuelle Sendetermine

Dienstag, 26. August 2025 (nach der Sommerpause)

Wer die Sendung nicht zur Ausstrahlungszeit am Fernsehgerät verfolgen kann, hat die Möglichkeit, Markus Lanz und seine Gäste im ZDF-Livestream oder später in der ZDF-Mediathek anzuschauen. Dort bleiben die Folgen für einen Monat nach der Erstausstrahlung verfügbar.