Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ hat schon 14 Tage vor Silvester einen großen Jahresrückblick präsentiert - offenbar will der hochbezahlte Markus Lanz zwischen den Jahren gerne frei haben. Wer später schauen will, weil die Vorweihnachtshektik noch keine Zeit lässt, hat aber die ZDF-Mediathek zur Verfügung. Es geht um die Höhen und Tiefen des Jahres 2025 mitsamt kurzen Video-Einspielungen.

Während die Show ursprünglich einen breiten Mix aus Unterhaltung und Gesprächen mit Menschen mit interessanten Lebensgeschichten bot, hat sich der Fokus seit der Corona-Pandemie 2020 verstärkt in Richtung politischer Diskussionen verschoben. Die Lanz-Sendung wird täglich in Hamburg-Altona aufgezeichnet.

Gäste gestern bei Lanz

Die Diskussionsteilnehmer bekommen jeweils die Chance, bei Lanz zu einem Millionenpublikum zu sprechen, wobei die Auswahl oft sehr kurzfristig geschieht. Auch die Besetzung des Jahresrückblicks wurde nicht mit großem Vorlauf bekannt gegeben.

Lanz-Gäste beim Jahresrückblick am 17.12.2025

Wolodymyr Selenskyj (Video-Aufzeichnung vor der Sendung)

Lars Klingbeil

Frauke Brosius-Gersdorf

Herbert Grönemeyer

Sören Link

Alexander Omar Kalouti

Lina Heider

Rabea Rogge

Dennis Schröder

Álex Mumbrú

Alan Ibrahimagic

Jouanna Hassoun

Shai Hoffmann

Annalena Baerbock

Ibrahim Naber

Hintergrund I: In seinem großen Jahresrückblick spricht Markus Lanz mit Persönlichkeiten wie Wolodymyr Selenskyj, Annalena Baerbock, Lars Klingbeil, Herbert Grönemeyer, Dennis Schröder und vielen weiteren Gästen über ein Jahr zwischen Krieg, Krisen und Hoffnung. Sogar die peinlich gescheiterte SPD-Richterkandidatin Frauke Brosius-Gersdorf ist mit von der Partie. Frei nach Churchill: "Erfolg ist die Fähigkeit, von einem Misserfolg zum anderen zu gehen, ohne seine Begeisterung zu verlieren."

Hintergrund II: Gesellschaft, Sport und Politik blicken gemeinsam auf 2025 sowie voraus ins neue Jahr 2026, das endlich den Frieden in der Ukraine bringen könnte - und damit womöglich auch Chancen auf eine Entspannung der aktuell schlechten Wirtschaftslage, die nicht zuletzt mit der Energiekrise und den ständigen enormen Aufwendungen für Rüstung zu tun hat.

Am Ende des Tages fehlen die Mittel auch für Konjunkturprogramme und Soziales - von den vielen menschlichen Opfern unter Ukrainern und Russen einmal ganz abgesehen. Zuletzt hatte sich Selenskyj kompromissbereit gezeigt und wollte zum Beispiel auf einen Nato-Beitritt verzichten. Nun geht es noch um Gebiete von der doppelten Größe des Saarlands. Die Haltung von Bundeskanzler Friedrich Merz, der sogar öffentlich über mögliche Kämpfe von deutschen "Friedenstruppen" gegen die Russen spekuliert hatte, dürfte dabei nicht unbedingt der entscheidende Faktor sein. Gleichzeitig schwanken die USA hin und her und wollen jetzt offenbar mit neuen Sanktionen Druck auf Putin machen.

Markus Lanz – aktuelle Sendetermine

Mittwoch, 17. Dezember, 20.15 Uhr im ZDF - „Markus Lanz - Das Jahr 2025“

Donnerstag, 18. Dezember, 23.15 Uhr im ZDF

Wer die Sendung nicht zur Ausstrahlungszeit am Fernsehgerät verfolgen kann, hat die Möglichkeit, Markus Lanz und seine Gäste im ZDF-Livestream oder später in der ZDF-Mediathek anzuschauen. Dort bleiben die Folgen für einen Monat nach der Erstausstrahlung verfügbar.