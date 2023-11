In seiner gleichnamigen Talkshow diskutiert Markus Lanz am Donnerstagabend mit seinen Gästen zu später Stunde unter anderem über den Nahost-Konflikt.

Dabei geht es um persönliche Eindrücke, die Jürgen Trittin bei seinen Reisen nach Israel und Palästina gesammelt hat, aber auch um die Siedlungspolitik Israels, zu der Islamwissenschaftler Guido Steinberg Einschätzung gibt. Ein weiteres Thema wird die Bundesdeligiertenkonferenz der Grünen sein. Hier hatte es im Nachgang in den sozialen Medien ki-manipulierte Bilder gegeben.

Das sind die Themen und Gäste am 30. November um 23:15 Uhr im ZDF:

Jürgen Trittin - Der Außenpolitiker der Grünen berichtet von seiner Reise nach Israel und Palästina. Zudem äußert er sich zum parteiinternen Streit um Asylrechtsverschärfungen.

Kristin Helberg - Die Nahost-Expertin spricht über die verschiedenen internationalen Blickwinkel auf den Israel-Gaza-Konflikt. Über die Bundesregierung sagt sie: „Sie sollte den Begriff der Staatsräson schärfen.“

Guido Steinberg - Der Nahost- und Terrorismusforscher spricht über die israelische Siedlungspolitik im Westjordanland und deren Folgen für die Region sowie über Terrorgefahr in Deutschland.

Eva Quadbeck - Die Chefredakteurin vom Redaktions-Netzwerk Deutschland bilanziert die Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen. „Es fehlt der Partei an Selbstkritik“, sagt sie.

Hintergrund: Die Vermittler Ägypten und Katar bemühen sich nach ägyptischen Angaben um eine weitere Verlängerung der Feuerpause im Gaza-Krieg. Es gebe, „laufende ägyptisch-katarische Kontakte, um die Waffenpause um weitere zwei Tage zu verlängern“. Unterdessen hatte sich die Hamas zu dem Anschlag in Jerusalem mit mindestens drei Toten bekannt und zu einer "Eskalation des Widerstands" aufgerufen. US-Außenminister Blinken traf in der Nacht zum Donnerstag zu seinem dritten Besuch in Israel seit dem 7. Oktober ein. Blinken besuchte zunächst Israels Staatschef Isaac Herzog und später Regierungschef Benjamin Netanjahu. Am frühen Nachmittag reiste Blinken weiter nach Ramallah im Westjordanland.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.