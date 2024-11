Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute in der Show zu Gast?

Markus Lanz diskutierte in seiner gleichnamigen Talkshow am Mittwochabend mit seinen Gästen über die Krise bei VW und die Zukunft des Industriestandorts Deutschland. Außerdem ging es um den Endspurt im US-Wahlkampf.

Das waren die Themen und Gäste bei Markus Lanz am 30. Oktober um 23.45 Uhr im ZDF:

Lesen Sie auch

Stephan Weil (SPD) - Der Ministerpräsident Niedersachsens nimmt Stellung zu den struktur- und industriepolitischen Herausforderungen seines Bundeslandes und zum Zustand seiner Partei.

(SPD) - Der Ministerpräsident Niedersachsens nimmt Stellung zu den struktur- und industriepolitischen Herausforderungen seines Bundeslandes und zum Zustand seiner Partei. Julia Löhr - Die "FAZ"-Wirtschaftsexpertin spricht über die Krise und Zukunftsfähigkeit des Volkswagen-Konzerns. Zudem analysiert sie die Wirtschaftsstreitereien innerhalb der Ampelkoalition.

- Die "FAZ"-Wirtschaftsexpertin spricht über die Krise und Zukunftsfähigkeit des Volkswagen-Konzerns. Zudem analysiert sie die Wirtschaftsstreitereien innerhalb der Ampelkoalition. Elmar Theveßen - Der Leiter des ZDF-Studios Washington erläutert, mit welcher Strategie Demokraten und Republikaner in die Schlussphase des US-Präsidentschaftswahlkampfes treten.

VW-Krise bei Lanz im ZDF

Hintergrund: Hohe Kosten und ein deutlich schwächelnder Absatz in China haben die Quartalszahlen des Volkswagen-Konzerns stark belastet. Der Konzern sieht nun "dringenden Bedarf", Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern, wie er in Wolfsburg am Mittwoch mitteilte. Arbeitnehmervertreter indes forderten vor der am Mittwochmittag bei der Marke VW gestarteten zweiten Tarifrunde Verhandlungen über Zukunftskonzepte für alle Standorte und drohten andernfalls mit einer "Eskalation". Der Konzerngewinn brach im dritten Quartal um 63,7 Prozent ein und betrug knapp 1,58 Milliarden Euro, wie Volkswagen weiter mitteilte.

Der Umsatz des Autobauers ging leicht um 0,5 Prozent auf knapp 78,48 Milliarden Euro zurück. VW sprach von einem "herausfordernden Marktumfeld" in den ersten neun Monaten des Jahres und verwies unter anderem auf höhere Fixkosten, Rückstellungen für Restrukturierungen und Kosten für die Einführung neuer Produkte. Das zeige insgesamt den "dringenden Bedarf von erheblichen Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen", erklärte Konzern-Finanzvorstand Arno Antlitz. Zwar gab es demnach in den ersten neun Monaten des Jahres ein Wachstum der Fahrzeugverkäufe in Nordamerika (plus vier Prozent) und Südamerika (plus 16 Prozent) - in China hingegen gab es einen Rückgang um zwölf Prozent und in Westeuropa um ein Prozent. Bei der Marke VW stehen derzeit umfangreiche Sparpläne zur Debatte, nach Angaben des Betriebsrats sowie Medienberichten zufolge plant das Unternehmen die Schließung von drei Werken, den Abbau zehntausender Stellen und massive Gehaltskürzungen. Weder der Konzern, noch die Marke VW äußerte sich bisher zu diesen konkreten Plänen.

Trump und Harris als Thema bei Lanz

US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat sich von den Äußerungen von Präsident Joe Biden distanziert, der Anhänger Donald Trumps anscheinend als "Müll" bezeichnet hat. "Um es klar zu sagen: Ich lehne jede Kritik an Menschen ab, die darauf beruht, wen sie wählen", sagte Harris am Mittwoch. Zugleich wies die Vizepräsidentin darauf hin, dass der scheidende Amtsinhaber seine Aussagen klargestellt habe. Biden hatte in einem Wahlkampfgespräch am Dienstag darauf Bezug genommen, dass ein Comedian bei einer Kundgebung Trumps vom US-Außengebiet Puerto Rico als "Insel aus Müll" gesprochen hatte.

"Der einzige Müll, den ich da draußen sehe, sind seine Unterstützer", sagte Biden in einem Video-Gespräch mit der Organisation VotoLatino, was sich danach schnell im Netz verbreitete. "Seine, seine, seine Dämonisierung von Latinos ist skrupellos und sie ist unamerikanisch", fuhr Biden fort.

ZDF-Mediathek: Lanz gestern

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.

Mit Agenturmaterial.