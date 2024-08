Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Das sind die aktuellen Gäste.

Markus Lanz diskutiert in seiner gleichnamigen Talkshow am Mittwochabend mit seinen Gästen zu später Stunde über die Asyl-Vorschläge von CDU-Chef Merz sowie die Wahlen in Thüringen und Sachsen. Außerdem geht es um den tödlichen Messerangriff in Solingen.

Das sind die Themen und Gäste am 28. August um 23:30 Uhr im ZDF:

Kevin Kühnert - Der SPD-Generalsekretär nimmt Stellung zu den Asyl-Vorschlägen von CDU-Chef Merz und äußert sich zum Zustand seiner Partei. Außerdem zieht er Lehren aus der Messerattacke von Solingen.

- Der SPD-Generalsekretär nimmt Stellung zu den Asyl-Vorschlägen von CDU-Chef Merz und äußert sich zum Zustand seiner Partei. Außerdem zieht er Lehren aus der Messerattacke von Solingen. Kristina Dunz - Die Journalistin und Politik-Expertin vom „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ analysiert den politischen Umgang mit den Morden von Solingen. Außerdem wirft sie einen Blick auf die Wahlen in Thüringen und Sachsen.

- Die Journalistin und Politik-Expertin vom „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ analysiert den politischen Umgang mit den Morden von Solingen. Außerdem wirft sie einen Blick auf die Wahlen in Thüringen und Sachsen. Eren Güvercin - Der Autor, der Mitglied der Deutschen Islamkonferenz ist, kritisiert die verhaltenen Reaktionen der Islam-Verbände auf den Terroranschlag von Solingen.

- Der Autor, der Mitglied der Deutschen Islamkonferenz ist, kritisiert die verhaltenen Reaktionen der Islam-Verbände auf den Terroranschlag von Solingen. Richard David Precht - Der Philosoph blickt auf den Wandel der Weltordnung und erläutert sein Plädoyer für mehr Menschlichkeit, Toleranz und Kooperation in einer zunehmend multipolaren Welt.

ZDF-Mediathek: Lanz heute

Hintergrund: Nach der tödlichen Messerattacke von Solingen möchte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bei der Bekämpfung des islamistischen Terrorismus enger mit Frankreich zusammenarbeiten. „Es sind schwierige Zeiten für uns in Deutschland im Moment nach dem furchtbaren terroristischen Anschlag in Solingen“, sagte Faeser bei einem Treffen mit Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin in Paris. Das habe sie dazu bewegt, sich mit dem franzosischen Kollegen darüber auszutauschen, wie sie den Taten der „gewaltbereiten Islamisten“ begegnen können.

Außerdem soll die sogennannte Sekundärmigration zurückgedrängt werden, wobei es sich um Flüchtlingsbewegungen zwischen den EU-Mitgliedsstaaten handelt. Die EU-Kommission müsse Druck machen auf Mitgliedsstaaten, die sich schwertäten Flüchtlinge zurückzunehmen, die dort erstmals Asyl beantragt hätten. Dies sei das gemeinsame Interesse von Deutschland und Frankreich, sagte sie.

„Ich glaube, es geht jetzt sehr stark um diesen Schulterschluss aller politischen Ebenen in Deutschland, um das aufzuarbeiten, was wir aus dem furchtbaren Attentat von Solingen lernen können“, sagte Faeser. Neben der noch härteren Bekämpfung des „gewaltbereiten Islamismus“ sei auch die Frage der Verschärfung von Waffenrecht relevant, ebenso die Frage „wie wir im Bereich der Migration, bei den Dublin-Fällen, noch besser in der Abschiebung werden.“

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.