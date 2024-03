Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Das sind die aktuellen Gäste.

In seiner gleichnamigen Talkshow diskutiert Markus Lanz am Mittwochabend mit seinen Gästen zu später Stunde über die Flüchtlingssituation in Deutschland, den Fachkräftemangel und die Herausfoderungen in der Kommunalpolitik.

Das sind die Themen und Gäste am 27. März um 23:15 Uhr im ZDF:

Cordelia Koch, Bezirksbürgermeisterin - Die grüne Bezirksbürgermeisterin spricht über die migrations- und sozialpolitischen Herausforderungen in ihrem Berliner Bezirk Pankow.

- Die grüne Bezirksbürgermeisterin spricht über die migrations- und sozialpolitischen Herausforderungen in ihrem Berliner Bezirk Pankow. Andreas Bausewein, Oberbürgermeister - Der Erfurter OB (SPD) berichtet aus seinem Amtsalltag als Kommunalpolitiker. Besonders die Baupolitik beschäftigt ihn. „Wir steuern auf eine massive Wohnungsnot zu“, sagt er.

- Der Erfurter OB (SPD) berichtet aus seinem Amtsalltag als Kommunalpolitiker. Besonders die Baupolitik beschäftigt ihn. „Wir steuern auf eine massive Wohnungsnot zu“, sagt er. Ursula Baum, Bürgermeisterin - Die FDP-Politikerin ist Bürgermeisterin von Kaarst (NRW). Sie spricht über die angespannte Unterbringungssituation bei Geflüchteten und über die Auswirkungen knapper Kommunalkassen.

- Die FDP-Politikerin ist Bürgermeisterin von Kaarst (NRW). Sie spricht über die angespannte Unterbringungssituation bei Geflüchteten und über die Auswirkungen knapper Kommunalkassen. Christian Engelhardt, Landrat - Der CDU-Landrat des hessischen Kreises Bergstraße erläutert die Folgen des zunehmenden Fachkräftemangels: „Dieser ist die größte Bedrohung für das Funktionieren des Staates.“

Hintergrund: Die Geflüchteten-Unterkünfte auf dem früheren Flughafengelände in Tegel sollen ausgebaut und bis Ende des Jahres 2025 genutzt werden können. Weiterhin sind in neun Berliner Bezirken 16 neue Container-Unterkünfte mit bis zu 6130 Plätzen geplant. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Senat bei seiner Sitzung am vergangenen Dienstag. Das gab Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner am Dienstag anschließend bekannt. „Die Verlängerung von Tegel ist kein ausdrücklicher Wunsch des Senats“, sagte der CDU-Politiker. Das Ziel sei, Flüchtlinge dezentral unterzubringen. Wegner wies allerdings auf die aktuelle Entwicklung hin, die das erschwere: „Die Zahlen gehen wieder hoch.“

Auch deswegen würden die 16 bisher vorgesehenen Standorten nicht die letzten sein, sagte er mit Blick auf die aktuellen Beschlüsse. „Das gibt uns jetzt ein Stück weit Luft zum Atmen, aber die Gesamtherausforderung wird bleiben.“

Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) sagte, am Ukraine-Ankunftszentrum in Tegel würden die Kapazitäten für die Unterbringung von Geflüchteten um 1000 Plätze erweitert. Sie sollen im Sommer 2024 zur Verfügung stehen. Vorgesehen sind dafür sechs Leichtbauhallen auf einem Grundstück am Kurt-Schumacher-Damm, das im Besitz des Landes Berlin ist. Derzeit sind nach Angaben der Sozialverwaltung im Ankunftszentrum rund 3900 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und rund 540 Asylsuchende untergebracht.

Der Senat hat außerdem beschlossen, die Nutzung des Ukraine-Ankunftszentrums mit anschließendem Rückbau der errichteten Anlagen bis zum 31. Dezember 2025 zu verlängern. Das sei wegen der anhaltenden Zuwanderung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine und von Asylsuchenden notwendig. In Berlin gibt es nach Angaben der Sozialverwaltung derzeit Unterkünfte für Notunterbringungen mit rund 12 000 Plätzen. Das Ziel sei, sie mittelfristig aufzulösen.

Die 16 neuen Container-Anlagen sollen verteilt über die Stadt in den Jahren 2025 und 2026 errichtet werden. Die kleinste Anlage hat 150, die größte 620 Plätze. Dabei sind den Angaben zufolge sowohl mehrgeschossiges Unterkünfte, die als Wohnheim genutzt werden, als auch ein- oder dreigeschossige Anlagen mit Appartements vorgesehen. Das sogenannte Wohncontainer-Programm 2.0 sei dringend erforderlich, um die Unterbringung von geflüchteten Menschen in den kommenden Jahren zu gewährleisten, so die Sozialsenatorin.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.