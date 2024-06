Markus Lanz diskutiert in seiner gleichnamigen Talkshow am Mittwochabend mit seinen Gästen zu später Stunde über die Europawahlen, die Erfolgschancen der DFB-Auswahl in der K.O.-Runde und die politische Dimension des Sports:

Das sind die Themen und Gäste am 26. Juni um 23:45 Uhr im ZDF:

Lesen Sie auch

Marie-Agnes Strack-Zimmermann , Politikerin - Über die vergangene Europawahl, politische Kommunikation im Wahlkampf und ihr Verhältnis zu Olaf Scholz spricht die Europaabgeordnete der FDP.

, Politikerin - Über die vergangene Europawahl, politische Kommunikation im Wahlkampf und ihr Verhältnis zu Olaf Scholz spricht die Europaabgeordnete der FDP. Fredi Bobic , ehemaliger Fußballspieler- Der Europameister von 1996 zieht eine Zwischenbilanz der EURO 2024 zum Ende der Gruppenphase und redet über die Chancen der deutschen Mannschaft in der K.O.-Runde.

, ehemaliger Fußballspieler- Der Europameister von 1996 zieht eine Zwischenbilanz der EURO 2024 zum Ende der Gruppenphase und redet über die Chancen der deutschen Mannschaft in der K.O.-Runde. Kerstin Münstermann , Journalistin- Über die Wahlkämpferin Strack-Zimmermann und ihren polarisierenden Kommunikationsstil spricht die Leiterin des Parlamentsbüros der Rheinischen Post.

, Journalistin- Über die Wahlkämpferin Strack-Zimmermann und ihren polarisierenden Kommunikationsstil spricht die Leiterin des Parlamentsbüros der Rheinischen Post. Lucas Vogelsang, Autor- Der Sportjournalist spricht über die Fußball-EM und die politische Dimension des Sports. Sein Fazit: „Die EM ist ein buntes Fest der Völker“.

ZDF-Mediathek: Lanz heute

Hintergrund: Die FDP-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, sieht sich mit dem Ergebnis der Europawahl in den Forderungen nach einer Wirtschaftswende, einer verstärkten Sicherheitspolitik sowie Änderungen in der Migrationspolitik bestätigt. Sie betonte, dass die Partei ihr Ergebnis der letzten Europawahl in etwa gehalten habe. „Das es jetzt eine stabile fünf Prozent ist, ist eine gute Nachricht“, sagte Strack-Zimmermann in der Parteizentrale in Berlin.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.