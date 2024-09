Markus Lanz diskutiert in seiner gleichnamigen Talkshow am Dienstagabend mit seinen Gästen zu später Stunde über eine mögliche "Brombeer-Koalition" in Thüringen sowie über die Eskalation im Libanon. Ein Teilnehmer wird sogar live aus Beirut zugeschaltet.

Das sind die Themen und Gäste bei Markus Lanz am 24. September um 23.15 Uhr im ZDF:

Mario Voigt - Der Thüringer CDU-Chef hat das BSW und die SPD zu Sondierungsgesprächen eingeladen. Er nimmt Stellung zu seinen Bemühungen einer Regierungsbildung in Erfurt.

- Der Thüringer CDU-Chef hat das BSW und die SPD zu Sondierungsgesprächen eingeladen. Er nimmt Stellung zu seinen Bemühungen einer Regierungsbildung in Erfurt. Sabine Rennefanz - Die "Spiegel"-Redakteurin analysiert die ersten Schritte auf dem Weg zur sog. Brombeer-Koalition in Thüringen. Zudem äußert sie sich zum Ausgang der Landtagswahl in Brandenburg.

- Die "Spiegel"-Redakteurin analysiert die ersten Schritte auf dem Weg zur sog. Brombeer-Koalition in Thüringen. Zudem äußert sie sich zum Ausgang der Landtagswahl in Brandenburg. Daniel Gerlach - Der "zenith"-Chefredakteur hat den Libanon mehrfach bereist. Er ordnet die Eskalation an der israelisch-libanesischen Grenze ein und äußert sich zur politischen Dynamik im Nahen Osten.

- Der "zenith"-Chefredakteur hat den Libanon mehrfach bereist. Er ordnet die Eskalation an der israelisch-libanesischen Grenze ein und äußert sich zur politischen Dynamik im Nahen Osten. Christoph Ehrhardt - Zugeschaltet aus Beirut informiert der "FAZ"-Korrespondent über die politische Lage und gesellschaftliche Verunsicherung eine Woche nach den Pager-Attacken auf Mitglieder der Hisbollah.

Libanon und "Brombeer-Koalition" bei Lanz im ZDF

Hintergrund: UN-Generalsekretär António Guterres hat vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten gewarnt: "Das libanesische Volk, das israelische Volk und die Menschen auf der ganzen Welt können es sich nicht leisten, dass der Libanon zu einem zweiten Gaza wird", sagte Guterres zum Auftakt der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York. Der Libanon stehe am Abgrund. Der Gaza-Krieg sei ein "nicht enden wollender Alptraum", der die gesamte Region in den Abgrund zu reißen drohe.

Nach ihrem Sieg bei der Landtagswahl in Brandenburg will die SPD zügig mit der CDU und dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) über eine Regierungsbildung sprechen. Der SPD-Landesvorstand beschloss, unter Leitung von Ministerpräsident Dietmar Woidke Sondierungsgespräche mit beiden Parteien aufzunehmen. Ein Gespräch könnte - wenn terminlich möglich - noch in dieser Woche stattfinden, teilte die Partei mit. Rechnerisch hätte in Brandenburg eine Zwei-Parteien-Koalition aus SPD und Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) eine Mehrheit. Noch komplexer ist die Situation in Thüringen, wo eine heterogene "Brombeerkoalition" aus drei Parteien (SPD, BSW und CDU) keine eigene Mehrheit hätte, sondern auf eine Duldung durch die Linken von Bodo Ramelow angewiesen wäre. Erweist sich Thüringen als unregierbar?

ZDF-Mediathek: Lanz heute

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.