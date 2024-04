In seiner gleichnamigen Talkshow diskutiert Markus Lanz am Mittwochabend mit seinen Gästen zu später Stunde unter anderem über den umstrittenen 12-Punkte-Plan der FDP und die wirtschaftliche Situation in Deutschland. Außerdem geht es um die Chinapolitik der Bundesregierung sowie der AfD.

Das sind die Themen und Gäste am 24. April um 23:15 Uhr im ZDF:

Johannes Vogel, FDP-Vize - Er äußert sich zum 12-Punkte-Wirtschaftsplan seiner Partei, dem angespannten Verhältnis der Ampelkoalitionäre und zu den Beziehungen zwischen Deutschland und China.

- Er äußert sich zum 12-Punkte-Wirtschaftsplan seiner Partei, dem angespannten Verhältnis der Ampelkoalitionäre und zu den Beziehungen zwischen Deutschland und China. Mark Schieritz, Journalist - Der stellvertretende Politik-Ressortleiter der „Zeit“ hinterfragt das Wirtschaftswende-Papier der FDP und äußert sich zudem zur China-Politik der Bundesregierung sowie zur AfD.

- Der stellvertretende Politik-Ressortleiter der „Zeit“ hinterfragt das Wirtschaftswende-Papier der FDP und äußert sich zudem zur China-Politik der Bundesregierung sowie zur AfD. Wolf Wiedmann-Schmidt, Journalist - Der „Spiegel“-Redakteur berichtet von seinen Recherchen über den verhafteten Mitarbeiter des AfD-Politikers Maximilian Krah und über weitere Spionage-Aktivitäten Russlands und Chinas.

- Der „Spiegel“-Redakteur berichtet von seinen Recherchen über den verhafteten Mitarbeiter des AfD-Politikers Maximilian Krah und über weitere Spionage-Aktivitäten Russlands und Chinas. Carla Reemtsma, Klimaaktivistin - Die Sprecherin von „Fridays for Future“ erläutert ihre vielfältigen Kritikpunkte an der Reform des Klimaschutzpaketes und der Verkehrspolitik. „Klimaschutz ist Menschenrecht“, betont sie.

Hintergrund: Bei der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland scheint trotz anhaltender Wachstumsschwäche langsam eine Trendwende in Sicht zu sein. Die Anzeichen für eine konjunkturelle Aufhellung hätten sich deutlich verstärkt, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Mittwoch in Berlin. Die Regierung hob ihre Konjunkturprognose leicht an. Habeck sieht aber weiterhin Bremsen für mehr Wachstum und sprach sich für Reformen sowie Entlastungen für Firmen aus. „Es ist kein Grund, nicht weiter hart an der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu arbeiten.“ Habeck stellte ein Wachstumspaket vor der Europawahl im Juni in Aussicht. Nur: wie genau könnte dieses aussehen?

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sagte, die Frühjahrsprojektion zeige eine gewisse Stabilisierung der Konjunktur. Eine „Wirtschaftswende“ sei aber weiter dringlich. Habeck reagierte kühl auf ein FDP-Papier für eine solche Wende und sprach von einem Papier für den bevorstehenden FDP-Parteitag. Auf einzelne Punkte wie den von der FDP geforderten vollständigen Soli-Abbau ging er nicht ein. Die Bundesregierung erwartet nun für dieses Jahr ein Wachstum von 0,3 Prozent. Im Februar noch hatte die Regierung ihre Prognose drastisch heruntergeschraubt - auf ein Plus des Bruttoinlandsprodukts von nur noch 0,2 Prozent. Ein Wachstum von 0,3 Prozent sei natürlich „nichts, mit dem wir zufrieden sein können“, sagte Habeck. Es gebe aber eine Reihe positiver Entwicklungen. So habe die Inflation schneller nachgelassen als noch vor zwei Monaten prognostiziert. Laut Frühjahrsprognose dürft sich der Anstieg der Verbraucherpreise nach 5,9 Prozent im vergangenen Jahr auf 2,4 Prozent im laufenden Jahr verringern.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren.