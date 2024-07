Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Das sind die aktuellen Gäste.

Markus Lanz wartet in seiner gleichnamigen Talkshow am Dienstagabend mit einer Besonderheit auf. Normalerweise empfängt er mehrere Gäste - das ist dieses Mal anders.

Das sind die Themen und Gäste am 23. Juli um 23:15 Uhr im ZDF:

Lesen Sie auch

Joachim Gauck, Bundespräsident a.D. - Mit Blick auf Nahost und Amerika spricht er über Verständigungs- und Sicherheitspolitik sowie über die Herausforderungen für die liberalen Demokratien und den gesellschaftlichen Frieden.

ZDF-Mediathek: Lanz heute

Hintergrund: Die Nato hat erstmals einen Sonderbeauftragten für den Nahen Osten und Afrika ernannt. Den Posten übernimmt der spanische Diplomat Javier Colomina, wie das Bündnis am Dienstag in Brüssel mitteilte. Auch Italien hatte auf die Position spekuliert und kritisierte die Entscheidung von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg scharf. "Der Nahe Osten, Nordafrika und die Sahelzone sind wichtig für unser Bündnis", erklärte Stoltenberg. Colomina verfüge über "umfangreiche Erfahrungen im Umgang mit den Nato-Partnern".

Seine Ernennung werde die wichtige Arbeit der transatlantischen Allianz im Süden weiter stärken. Beim Nato-Gipfel in Washington hatten die 32 Staats- und Regierungschefs Stoltenberg Anfang Juli beauftragt, den neuen Sonderbeauftragten für die südliche Nachbarschaft zu ernennen. Er solle als "zentraler Ansprechpartner der Nato für die Region dienen und die Anstrengungen der Nato koordinieren", hieß es im Gipfelkommuniqué. Colomina wird von Brüssel aus unter anderem mit dem neuen Nato-Verbindungsbüro in der jordanischen Hauptstadt Amman zusammenarbeiten. Die Nato hatte ihren ersten Stützpunkt im Nahen Osten vergangene Woche in Absprache mit Jordanien bekanntgegeben.

Die Nato als Organisation ist bisher nicht direkt in den Nahost-Konflikt verwickelt. Große Mitgliedsländer wie die USA und Deutschland vermitteln aber im Gazakrieg und liefern zugleich Waffen an Israel.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.