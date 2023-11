In der Talkshow von Markus Lanz geht es am 21.11. im ZDF unter anderem um das Urteil des Bundesverfassungsgericht.

In seiner gleichnamigen Talkshow diskutiert Markus Lanz am Dienstagabend mit seinen Gästen über folgende Themen:

Es geht unter anderem um das Urteil des Bundesverfassungsgericht, die Flüchtlingssituation im Land und die damit verbundenen migrationspolitischen Herausfoderungen.

Das sind die Themen und Gäste am 21. November um 23:30 Uhr im ZDF:

Robert Habeck (B´90/Die Grünen), Vizekanzler - Der Bundeswirtschaftsminister äüßert sich zum historischen Karlsruher Haushaltsurteil, dessen Folgen für die Ampelkoalition und zu seiner weiteren Klima- und Energiepolitik.

- Der Bundeswirtschaftsminister äüßert sich zum historischen Karlsruher Haushaltsurteil, dessen Folgen für die Ampelkoalition und zu seiner weiteren Klima- und Energiepolitik. Veronika Grimm, Ökonomin - Grimm zählt zu den fünf Wirtschaftsweisen in Deutschland. Sie analysiert die Auswirkungen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts auf die Wirtschaftslage und Konjunkturaussichten.

- Grimm zählt zu den fünf Wirtschaftsweisen in Deutschland. Sie analysiert die Auswirkungen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts auf die Wirtschaftslage und Konjunkturaussichten. Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident - Der niedersächsische Politiker nimmt Stellung zur Flüchtlingssituation in seinem Land, der Finanzierung der Asylpolitik und zur aufflammenden Debatte um die Schuldenbremse. .

- Der niedersächsische Politiker nimmt Stellung zur Flüchtlingssituation in seinem Land, der Finanzierung der Asylpolitik und zur aufflammenden Debatte um die Schuldenbremse. . Helene Bubrowski, Journalistin - Die „FAZ“-Expertin für Innen- und Rechtspolitik spricht über den Zustand der Ampelkoalition. Zudem äußert sie sich zu den migrationspolitischen Herausforderungen für Bund und Länder.

Hintergrund: Das Bundesverfassungsgericht hatte in der vergangenen Woche eine Umwidmung von Krediten von 60 Milliarden Euro im Haushalt 2021 für nichtig erklärt. Sie waren zur Bewältigung der Corona-Krise genehmigt worden, sollten aber für Klimaschutz und die Modernisierung der Wirtschaft eingesetzt werden. Nun stehen die Milliarden im sogenannten Klima- und Transformationsfonds nicht zur Verfügung.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.