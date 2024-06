Markus Lanz diskutiert in seiner gleichnamigen Talkshow am Mittwochabend mit seinen Gästen zu später Stunde über die Fußball-EM, die gesellschaftliche Bedeutung des Fußballsports sowie das Spiel der DFB-Auswahl gegen Ungarn.

Das sind die Themen und Gäste am 19. Juni um 23:45 Uhr im ZDF:

Dietmar Hamann, Ex-Nationalspieler - Er spricht über die Perspektiven des deutschen Kaders im weiteren Turnierverlauf. Außerdem äußert er sich zur gesellschaftlichen Bedeutung des Fußballsports.

Hintergrund: Nach dem gelungenen Auftakt gegen Schottland (5:1) steht für die deutsche Fußballnationalmannschaft an diesem Mittwoch das zweite Vorrundenspiel der EURO 2024 an. Die DFB-Auswahl trifft um 18 Uhr in Stuttgart auf Ungarn. Sehen kann man das Spiel in der ARD und bei MagentaTV.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, der die EM als Experte bei RTL und MagentaTV begleitet, erwartet von Ungarn wesentlich mehr Gegenwehr als beim EM-Auftaktsieg der Deutschen gegen Schottland. "Ich gehe davon aus, dass es schwieriger wird. Weil auch die Ungarn jetzt wahnsinnig unter Druck stehen nach dieser Auftaktniederlage gegen die Schweiz", sagte der 63-Jähirge. "Die Deutschen haben performt, die Deutschen sind selbstbewusst, die Deutschen haben eine EM zu Hause. Und deswegen geht Deutschland in dieses Spiel als Favorit, aber sie haben die letzten Spiele gegen Ungarn nicht gewonnen", so Matthäus weiter.

Die Ungarn "liegen den Deutschen nicht unbedingt", sagte er vor dem Duell am Abend in Stuttgart, "weil sie kompakt spielen, sehr körperbetont, und vor allem auch mutig nach vorne". Besonders warnte er vor Dominik Szoboszlai vom FC Liverpool. "Er kann den Unterschied machen, auch bei einer Europameisterschaft." Dennoch tippt Matthäus auf ein 3:1 für Deutschland.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.