Markus Lanz diskutiert in seiner gleichnamigen Talkshow am Donnerstagabend mit seinen Gästen zu später Stunde über die Situation in Ostdeutschland, die Landtagswahlen im Herbst sowie die neusten politischen Entwicklungen in den USA.

Das sind die Themen und Gäste am 18. Juli um 23:15 Uhr im ZDF:

Lesen Sie auch

Elmar Theveßen, ZDF-Korrespondent - Der USA-Experte und Leiter des ZDF-Studios in Washington ist am dritten Tag in Folge zu Gast in der Talkshow. An diesem Donnerstag analysiert er die Parteitagsrede von J. D. Vance, dem Vize Donald Trumps. Zudem informiert er über die Stimmung im Lager Joe Bidens.

- Der USA-Experte und Leiter des ZDF-Studios in Washington ist am dritten Tag in Folge zu Gast in der Talkshow. An diesem Donnerstag analysiert er die Parteitagsrede von J. D. Vance, dem Vize Donald Trumps. Zudem informiert er über die Stimmung im Lager Joe Bidens. Linda Teuteberg, FDP-Politikerin - Die Brandenburger Ex-FDP-Generalsekretärin spricht über die soziologische und wirtschaftliche Entwicklung im Osten und über die Rolle ostdeutscher Politiker in Gesamtdeutschland.

- Die Brandenburger Ex-FDP-Generalsekretärin spricht über die soziologische und wirtschaftliche Entwicklung im Osten und über die Rolle ostdeutscher Politiker in Gesamtdeutschland. Robin Alexander, Journalist - Der stellvertretende "Welt"-Chefredakteur äußert sich zur Ausgangslage vor den ostdeutschen Landtagswahlen im September und zum Zustand der FDP.

- Der stellvertretende "Welt"-Chefredakteur äußert sich zur Ausgangslage vor den ostdeutschen Landtagswahlen im September und zum Zustand der FDP. Werner Henning, ehemaliger Landrat - Im Juni beendete der CDU-Kommunalpolitiker seine 35-jährige Laufbahn als Landrat in Thüringen. Er reflektiert die ostdeutsche Perspektive auf das Grundgesetz, das jüngst 75 wurde.

- Im Juni beendete der CDU-Kommunalpolitiker seine 35-jährige Laufbahn als Landrat in Thüringen. Er reflektiert die ostdeutsche Perspektive auf das Grundgesetz, das jüngst 75 wurde. Steffen Mau, Soziologe - Er hat ein Buch über die neue Bundesrepublik auf dem Boden der 1990 erloschenen DDR geschrieben. Der in Rostock geborene Autor erklärt, warum er meint, „dass der Osten anders bleibt.“

ZDF-Mediathek: Lanz heute

Hintergrund: Mit Unterstützung des Bundesvorsitzenden Friedrich Merz sind die CDU-Landesverbände Sachsen und Thüringen in dieser Woche in den Wahlkampf gestartet. Merz hielt bei einer Veranstaltung in Meerane in der Grenzregion beider Bundesländer eine Rede. Am 1. September stehen in beiden Ländern Landtagswahlen an. In Sachsen ist die CDU seit 1990 ununterbrochen an der Regierung, seit 2017 mit Kretschmer an der Spitze, der sein Amt ein weiteres Mal verteidigen will.

Zuletzt lag die Partei bei einer Infratest-Umfrage mit 29 Prozent knapp hinter der AfD (30 Prozent). Im benachbarten Thüringen will die Union mit Voigt als Spitzenkandidat für einen Politikwechsel sorgen und nach fast zehn Jahren Opposition wieder den Ministerpräsidenten stellen. Auch hier lag jedoch die AfD bei einer Insa-Umfrage von Ende Juni mit 29 Prozent vorne, die CDU kam mit 22 Prozent nur knapp vor dem BSW (20 Prozent) auf Platz zwei. In Thüringen regiert Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) derzeit zusammen mit SPD und Grünen in einer Minderheitsregierung.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.