Lanz heute: Palmer kommt am 15.10.2024 (Gäste und Themen)

Markus Lanz diskutiert in seiner gleichnamigen Talkshow am Dienstagabend mit seinen Gästen zu später Stunde über die Krise bei SPD, Grünen und FDP sowie die laufenden Umbrüche in der deutschen Parteienlandschaft. Einen Blick von außen liefert der Ex-Grüne Boris Palmer. Auch geht es um den scheinbar endlosen Krieg in der Ukraine und den vermeintlichen "Siegesplan" von Präsident Selenskyj.