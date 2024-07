1 Markus Lanz talkt von Dienstag bis Donnerstag im ZDF. Foto: Markus Hertrich/ZDF/dpa

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Das sind die aktuellen Gäste.











Markus Lanz diskutiert in seiner gleichnamigen Talkshow am Dienstagabend mit seinen Gästen zu später Stunde über die in diesem Jahr anstehende Präsidentschaftswahl in Amerika, den Haushaltsentwurf der Ampel und den Wechsel der Bundestagsabgeordneten Melis Sekmen von den Grünen zur CDU.