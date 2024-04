In seiner gleichnamigen Talkshow diskutiert Markus Lanz am Dienstagabend mit seinen Gästen zu später Stunde unter anderem über den zugespitzten Iran-Israel-Konflikt, die Lage der iranischen Bevölkerung sowie generell die Sicherheitslage in Nahost.

Das sind die Themen und Gäste am 16. April um 22:45 Uhr im ZDF:

Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär - Mit Blick auf den zugespitzten Iran-Israel-Konflikt nimmt er Stellung zur sicherheits- und außenpolitischen Haltung seiner Partei. Zudem äußert er sich zur China-Reise von Kanzler Scholz.

Michael Bewerunge, ZDF-Korrespondent - Zugeschaltet aus Tel Aviv informiert er über die aktuelle innenpolitische Lage in Israel und über die Stimmung innerhalb der Bevölkerung.

Guido Steinberg, Islamwissenschaftler - Er äußert sich zur Historie des über viele Jahre verdeckt geführten Krieges zwischen Iran und Israel. Zudem erläutert er Maßnahmen für eine Stabilisierung der Sicherheitslage in Nahost. .

Carlo Masala, Militär-Experte - Der Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München beschreibt das militärische Potenzial Irans und das der israelischen Streitkräfte.

Daniela Sepehri, Iran-Aktivistin - Die Tochter exiliranischer Eltern äußert sich zur Lage der iranischen Bevölkerung: „Im Schatten der Nachrichten über den Angriff auf Israel wurde in Iran eine Hinrichtungswelle gestartet."

Hintergrund: Während in Israel hochrangige Regierungsvertreter und das Kriegskabinett über eine Reaktion auf den iranischen Großangriff beraten, will sich Bundesaußenministerin Annalena Baerbock erneut in Israel um eine Deeskalation bemühen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu betonte am Dienstag einem Bericht zufolge, die Reaktion des jüdischen Staates müsse klug sein. Teheran solle nervös warten müssen, wann die Gegenreaktion erfolge, so wie es Israel ergangen sei. Der Iran reagierte prompt und warnte Israel erneut vor einem Gegenangriff. Wie eine mögliche Reaktion Israels konkret aussehen könnte, ist aber noch unklar. Baerbock will an diesem Mittwoch mit Netanjahu, Außenminister Israel Katz und Minister Benny Gantz sprechen.

Der Iran hatte in der Nacht zum Sonntag erstmals von seinem Staatsgebiet aus Israel direkt angegriffen. Nach israelischen Angaben wurden fast alle der über 300 vom Iran abgefeuerten Drohnen und Raketen abgewehrt. Dabei wurde Israel unter anderen von den USA, Großbritannien und Jordanien unterstützt. Teheran hatte die Drohnen- und Raketenangriffe als Vergeltung für einen Israel zugeschriebenen Angriff auf ein iranisches Konsulatsgebäude in Damaskus bezeichnet.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.