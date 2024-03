In seiner gleichnamigen Talkshow diskutiert Markus Lanz am Donnerstagabend mit seinen Gästen zu später Stunde über die Situation des WikiLeaks Gründer Julian Assange, und die Zukunft der deutschen Automobilindustrie.

Das sind die Themen und Gäste am 14. März um 23:15 Uhr im ZDF:

Omid Nouripour, Co-Vorsitzende bei den Grünen - Der Politiker nimmt angesichts der schwächelnden Konjunktur Stellung zur Wirtschaftspolitik und zu den Perspektiven der deutschen Automobilindustrie.

Julia Löhr, Journalistin - Die Zukunftsfähigkeit des Industriestandorts Deutschland, die Bedeutung der Automobilindustrie und mögliche Rezessionsrisiken analysiert die Wirtschaftsredakteurin der FAZ.

Kai Ambos, Völkerrechtler - Der Göttinger Professor erläutert die Hintergründe des Streits um die Auslieferung des WikiLeaks-Gründers Julian Assange an die USA.

Gabriel Shipton, Filmproduzent - Er spricht über die Situation und die Haftbedingungen seines Bruders Julian Assange und die Hoffnung seiner Familie, dass er nicht an die USA ausgeliefert wird.

Heribert Prantl, Autor - Die Frage, ob und wann es legal und legitim ist, rechtswidriges staatliches Handeln öffentlich zu machen, diskutiert der Jurist und Kolumnist der Süddeutschen Zeitung.

ZDF-Mediathek: Lanz heute

Hintergrund: Nach fast fünf Jahren in britischer Haft soll in London endgültig entschieden werden, ob Julian Assange an die USA ausgeliefert wird. Dort drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft - faktisch lebenslänglich. Menschenrechtler hatten bereits in der Vergangenheit mehrfach „ernsthafte Bedenken“ geäußert, dass ihm im Falle einer Auslieferung Folter oder andere Formen der Misshandlung drohen könnten.

Die USA werfen dem Australier vor, geheime Dokumente veröffentlicht und gegen das Anti-Spionage-Gesetz verstoßen zu haben. Assange war Gründer von Wikileaks. 2009 wurde die Online-Plattform einer breiten Öffentlichkeit bekannt, als dort Hunderttausende Nachrichten von Funkrufempfängern, so genannten Pagern, veröffentlicht wurden. Die Nachrichten waren an dem Tag verschickt worden, an dem die Terroranschläge vom 11. September 2001 verübt wurden.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.