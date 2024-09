Markus Lanz diskutiert in seiner gleichnamigen Talkshow am Donnerstagabend mit seinen Gästen zu später Stunde über die Baukrise sowie den Zustand der SPD. Außerdem geht es um die Nord-Stream-Recherchen des Journalisten Bojan Pancevski.

Das sind die Themen und Gäste am 12. September um 23.15 Uhr im ZDF:

Lesen Sie auch

Klara Geywitz - Das Ziel der Bundesbauministerin, jährlich 400 000 neue Wohnungen zu schaffen, hat die Ampel-Koalition deutlich verfehlt. Die SPD-Politikerin nimmt Stellung zur Baukrise und den Perspektiven ihrer Partei.

- Das Ziel der Bundesbauministerin, jährlich 400 000 neue Wohnungen zu schaffen, hat die Ampel-Koalition deutlich verfehlt. Die SPD-Politikerin nimmt Stellung zur Baukrise und den Perspektiven ihrer Partei. Michael Bröcker - Der Chefredakteur von "Table.Media" äußert sich zum Zustand der SPD, dem Asylstreit zwischen Bundesregierung und CDU/CSU sowie zum Auftritt von Kanzler Scholz.

- Der Chefredakteur von "Table.Media" äußert sich zum Zustand der SPD, dem Asylstreit zwischen Bundesregierung und CDU/CSU sowie zum Auftritt von Kanzler Scholz. Dirk Neubauer - Der parteilose Politiker und Landrat Mittelsachsens legt sein Amt auf eigenen Wunsch nieder. Als Gründe nennt er unter anderem „sehr persönlich diffamierende Kritik“ und eine „diffuse Bedrohungslage aus der rechten Ecke".

- Der parteilose Politiker und Landrat Mittelsachsens legt sein Amt auf eigenen Wunsch nieder. Als Gründe nennt er unter anderem „sehr persönlich diffamierende Kritik“ und eine „diffuse Bedrohungslage aus der rechten Ecke". Bojan Pancevski - Der "Wall Street Journal"-Reporter berichtet von seinen Nord-Stream-Recherchen, aus denen hervorging, dass ukrainische Generäle hinter der Sprengung der Pipeline stecken sollen.

Ukraine bei Lanz im ZDF

Hintergrund: Bundeskanzler Olaf Scholz spricht sich für intensivere diplomatische Bemühungen aus, um ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zu erreichen. „Ich glaube, das ist jetzt der Moment, in dem man auch darüber diskutieren muss, wie wir aus dieser Kriegssituation doch zügiger zu einem Frieden kommen, als das gegenwärtig den Eindruck macht“, sagte der SPD-Politiker im ZDF-Sommerinterview.

Auf die Frage, ob es eine weitere Friedenskonferenz geben solle, antwortet er: „Es wird auf alle Fälle eine weitere Friedenskonferenz geben. Und der (ukrainische) Präsident und ich sind einig, dass es auch eine sein muss mit Russland dabei.“

Scholz wich der Frage aus, ob er dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj noch vertraue, nachdem bekannt wurde, dass ein Ukrainer an der Sabotage an den Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee beteiligt gewesen sein soll. „Ich habe ein gutes Verhältnis zu Wolodymyr Selenskyj“, sagte der Kanzler. „Und gleichzeitig ist für mich völlig klar, dass diese Sache aufgeklärt werden muss.“ Er sei froh, dass der Generalbundesanwalt und die Sicherheitsbehörden bei ihren Ermittlungen so weit gekommen seien, wie berichtet werde.

ZDF-Mediathek: Lanz heute

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.