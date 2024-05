Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Das sind die aktuellen Gäste.

In seiner gleichnamigen Talkshow diskutiert Markus Lanz am Mittwochabend mit seinen Gästen zu später Stunde unter anderem über Fan-Aussschreitungen im Fußball, die Wehrhaftigkeit des Rechtsstaates sowie die Gefährdung der Demokratie.

Das sind die Themen und Gäste am 08. Mai um 00:00 Uhr im ZDF:

Andy Grote, SPD-Politiker - Der Hamburger Innen- und Sportsenator äußert sich zum polizeilichen Umgang mit Fan-Ausschreitungen sowie zur Ankündigung einer weiteren Demonstration von Kalifat-Islamisten.

- Die Chefredakteurin vom „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ spricht über die Wehrhaftigkeit des Rechtsstaates und die Gefährdung der Demokratie durch Gruppierungen wie „Muslim Interakiv“. Jan-Henrik Gruszecki, BVB-Mitarbeiter - Er war früher Ultra und leitet heute die „Stabsstelle Strategie und Kultur“ beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Er spricht über den Wandel der Fanszene und über die Debatte um ein Verbot von Auswärtsfans bei Derbys.

Hintergrund: Omid Nouripour, der Co-Bundesvorsitzende der Grünen, hat ein Verbot der für diesen Samstag in Hamburg angekündigten islamistischen Demonstration und des Veranstalters Muslim Interaktiv gefordert. „Gerade die Truppe, die diese Kalifat-Demos macht, muss verboten werden. Und ehrlich gesagt, habe ich keine Antwort, warum es noch nicht passiert ist", sagte er im Podcast des Bild-Vizechefs Paul Ronzheimer. Vereinsverbote seien ja gar nicht so kompliziert.

Die als extremistisch eingestufte Gruppe "Muslim Interaktiv" hat für Samstag erneut zu einer Kundgebung auf dem Steindamm aufgerufen. Die Demonstration richte sich „gegen Zensur und Meinungsdiktat“, hieß es in der Ankündigung, die auf X (ehemals Twitter) verbreitet wurde. Die Polizei bestätigte am Montag eine entsprechende Anmeldung, die von der Versammlungsbehörde geprüft werde. Bei einer Demonstration Ende April waren etwa 1000 Menschen auf die Straße gegangen. Auf Schildern war dabei unter anderem der Spruch „Kalifat ist die Lösung“ zu lesen.

Wer ein Kalifat fordere, lehne die demokratische, freiheitliche Grundordnung ab, so Nouripour in dem Podcoast. „Auch das ist ein Grund, warum nicht nur die Demo verboten werden sollte, sondern auch die Organisation, die das will.“ Er könne nur hoffen, dass das schnell geschehe. Denn solche Parolen erfüllten „eindeutig den Straftatbestand Volksverhetzung“. Der Grünen Co-Chef fügte hinzu: „Ich persönlich ertrage diese Demos nicht.“

Fan-Ausschreitungen beim Fußball sind in der Öffentlichkeit immer wieder Thema und sorgen auch mit Blick auf die bevorstehende Fußball-Europameisterschaft in Deutschland (14. Juni bis zum 14. Juli) für Unruhe. Jüngst gab es etwa Ausschreitungen beim Regionalliga-Fußballspiel zwischen dem Berliner Verein BFC Dynamo und Energie Cottbus. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte darauf mit Fassungslosigkeit reagiert. „155 verletzte Polizeibeamte sind eine schlimme Bilanz massiver Krawalle. Solche Gewalt macht den Sport kaputt. Den verletzten Einsatzkräften wünsche ich, dass es ihnen schnell wieder gut geht“, schrieb die SPD-Politikerin bei X.

Bei dem Spiel in Berlin hatte es Ausschreitungen in den Fanblocks gegeben. 116 Polizisten aus Berlin und vom Bund wurden laut Behörden durch Reizgas verletzt, 28 Polizeikräfte durch Angriffe und 11 Bundespolizisten durch Pyrotechnik. Die Polizei nahm mindestens 74 Verdächtige vorübergehend fest, es gab zunächst 62 Anzeigen.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.