Markus Lanz diskutiert in seiner gleichnamigen Talkshow am Mittwochabend mit seinen Gästen zu später Stunde über die Landtagswahl in Thüringen im Herbst, den erstarkenden Antisemitismus in Deutschland sowie den US-Wahlkampf.

Das sind die Themen und Gäste am 3. Juli um 23:15 Uhr im ZDF:

Bodo Ramelow, Linken-Politiker - Mit Blick auf die Landtagswahl am 1. September äußert sich der Ministerpräsident von Thüringen zur Migrations-, Sicherheits- und Strukturpolitik sowie zum Umgang mit der AfD und dem BSW.

Jan Hollitzer, Journalist - Der Chefredakteur der „Thüringer Allgemeinen" zeichnet ein Stimmungsbild über die gesellschaftliche Situation in Thüringen und erörtert zudem mögliche Koalitionsszenarien.

Eva Umlauf, Shoah-Überlebende - Die 81-Jährige gehört zu den wenigen Kindern, die das KZ Auschwitz überlebt haben. Sie erzählt ihre schicksalhafte Familiengeschichte und äußert sich auch zum gegenwärtigen Antisemitismus.

Elmar Theveßen, ZDF-Korrespondent - Der Leiter des ZDF-Studios Washington informiert über die Debatte um Joe Bidens US-Präsidentschaftskandidatur und über die Reaktionen auf das Urteil zur Trump-Immunität.

Hintergrund: Die Entscheidung des Obersten Gerichts der USA zugunsten einer Teil-Immunität für Präsidenten hat erste Folgen für die juristischen Streitigkeiten von Ex-Staatschef Donald Trump: Im New Yorker Schweigegeldprozess gegen den Rechtspopulisten verschob die Justiz die Verkündung des Strafmaßes vom 11. Juli auf den 18. September - "falls dies noch notwendig ist", wie Richter Juan Merchan am Dienstag schrieb. Die Verschiebung soll dem Gericht Zeit geben, das Urteil des Supreme Court vom Montag zu berücksichtigen.

Trump war in dem Schweigegeld-Verfahren am 30. Mai von den Geschworenen in allen 34 Anklagepunkten für schuldig befunden worden, per Fälschung von Geschäftsdokumenten eine Schweigegeldzahlung an die frühere Pornodarstellerin Stormy Daniels vertuscht zu haben. Trump ist damit der erste strafrechtlich verurteilte Ex-US-Präsident der Geschichte. Allerdings gewährte der Supreme Court dem in diverse rechtliche Auseinandersetzungen verstrickten Trump in einer am Montag verkündeten Entscheidung eine partielle Immunität. Er befand, dass bei Amtshandlungen der US-Präsidenten ein Schutz gegen spätere Strafverfolgung bestehe, bei "inoffiziellen" Handlungen hingegen nicht.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.