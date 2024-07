Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Das sind die aktuellen Gäste.

Markus Lanz diskutiert in seiner gleichnamigen Talkshow am Dienstagabend mit seinen Gästen zu später Stunde über den Zustand der Ampelkoalition sowie der SPD. Außerdem geht es um das Thema Fußball.

Das sind die Themen und Gäste am 2. Juli um 23:45 Uhr im ZDF:

Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär - Er nimmt Stellung zur Krise seiner Partei und der Sozialdemokratie. Zudem spricht er über die identitätsstiftenden Effekte des Fußballsports.

- Er nimmt Stellung zur Krise seiner Partei und der Sozialdemokratie. Zudem spricht er über die identitätsstiftenden Effekte des Fußballsports. Robin Alexander, Journalist - Der stellvertretende „Welt“-Chefredakteur analysiert den Zustand der Ampelkoalition und der SPD. Auch zur Stimmungslage in Deutschland während der Euro 2024 äußert er sich.

- Der stellvertretende „Welt“-Chefredakteur analysiert den Zustand der Ampelkoalition und der SPD. Auch zur Stimmungslage in Deutschland während der Euro 2024 äußert er sich. Simon Rolfes, Ex-Nationalspieler - Der Sportchef von Bayer 04 Leverkusen schildert, wie man als Spieler ein Turnier durchlebt. Und er erläutert, durch welche Maßnahmen der Teamgeist trainiert und gefördert werden kann.

- Der Sportchef von Bayer 04 Leverkusen schildert, wie man als Spieler ein Turnier durchlebt. Und er erläutert, durch welche Maßnahmen der Teamgeist trainiert und gefördert werden kann. Friederike Kromp, ZDF-Fußball-Expertin - Die Cheftrainerin der U20-Frauenmannschaft von Eintracht Frankfurt analysiert die heutigen EM-Achtelfinals und äußert sich zudem zur spanischen Elf, auf die Deutschland am Freitag trifft.

Hintergrund: SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich will noch in dieser Woche von Kanzler Olaf Scholz über Ergebnisse der Haushaltsgespräche informiert werden. Dabei setzt er weiterhin auf die Aufnahme zusätzlicher Schulden, um die Milliardenlücke im Etat für das kommende Jahr zu stopfen. „Ich werde nicht den Haushaltsgesetzgeber, zumindest meine Fraktion, ohne Kenntnis über die Schwerpunkte und die Nutzung des Instruments in die Sommerpause gehen lassen“, sagte Mützenich vor einer Sitzung seiner Fraktion. „Meine Fraktion möchte auch noch Bewegungsspielraum für den Haushalt sehen.“

Letztlich liegt die Entscheidung über den Bundeshaushalt nicht bei der Regierung, sondern beim Bundestag. Der Bundeskanzler habe sich zuversichtlich gezeigt, in dieser Woche die politischen Leitplanken für den Haushalt festzuzurren, sagte Mützenich. „Und ich werde mir vorbehalten, dann noch mal die Fraktion zusammenzurufen in dieser Sitzungswoche, damit wir aus erster Hand von Seiten des Regierungschefs dann auch hören, wie sich die Ressorts, aber letztlich er sich eben auch mit der Spitze im Bundeskabinett verständigt hat.“

Die Regierung will den Haushalt am 17. Juli ins Kabinett bringen. Damit der Beschluss noch vorbereitet werden kann, wird in den kommenden Tagen ein Abschluss der Verhandlungen erwartet. Scholz, Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) ringen seit Wochen darum, wie eine Milliardenlücke im Etat für 2025 gestopft werden kann. Während Lindner auf der Einhaltung der Schuldenbremse besteht, sind SPD und Grüne offen für zusätzliche Kredite.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.