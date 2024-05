In seiner gleichnamigen Talkshow diskutiert Markus Lanz am Donnerstagabend mit seinen Gästen zu später Stunde unter anderem über den Ukrainekrieg und die derzeitige Gefährdung der Meinungsfreiheit sowie Demokratie.

Das sind die Themen und Gäste am 02. Mai um 23:15 Uhr im ZDF:

Lesen Sie auch

Ralf Stegner, SPD-Außenpolitiker - Mit Blick auf die Islamisten-Demo in Hamburg äußert er sich zu Meinungsfreiheit und Demokratiegefährdung. Zudem nimmt er Stellung zur Entwicklung des Ukrainekrieges.

- Mit Blick auf die Islamisten-Demo in Hamburg äußert er sich zu Meinungsfreiheit und Demokratiegefährdung. Zudem nimmt er Stellung zur Entwicklung des Ukrainekrieges. Sabine Adler, Osteuropa-Expertin - Die „Deutschlandfunk“-Journalistin zeichnet ein Stimmungsbild der russischen Gesellschaft. Und sie spricht über die Situation russischer Oppositioneller.

ZDF-Mediathek: Lanz heute

Hintergrund: In Hamburg hatten am vergangenen Samstag rund 1.000 Teilnehmer auf einer von "Muslim interaktiv" und anderen Islamisten organisierten Demonstration unter anderem ein Kalifat statt des Rechtsstaates gefordert. Daraufhin fordert etwa CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt harte Konsequenzen für die Initiatoren. „Wer die Scharia in Deutschland einführen und ein Kalifat ausrufen will, ist ein Feind unserer Demokratie. Der Staat muss ihm mit Konsequenz und Härte begegnen“, sagte er der Zeitung „Bild“ (Mittwoch). Künftig solle sich derjenige strafbar machen, der öffentlich zur Abschaffung der freiheitlich demokratischen Grundordnung aufrufe und zum Beispiel einen sogenannten Gottesstaat wolle. Anzustreben sei eine Mindestfreiheitsstrafe von sechs Monaten, so Dobrindt.

Derweil dauern die Gefechte in der Ukraine weiter an. Die USA haben Russland dort den Einsatz einer Chemiewaffe vorgeworfen. Russland habe "die chemische Waffe Chlorpikrin gegen ukrainische Streitkräfte" unter Verletzung der Chemiewaffenkonvention eingesetzt, erklärte das US-Außenministerium. Der Kreml wies die Anschuldigungen am Donnerstag entschieden zurück. Das russische Verteidigungsministerium gab derweil die Einnahme einer weiteren Ortschaft nahe Awdijiwka im Osten der Ukraine bekannt.

Das US-Außenministerium warf Russland vor, "die chemische Waffe Chlorpikrin gegen ukrainische Streitkräfte" unter Verletzung der Chemiewaffenkonvention eingesetzt zu haben. Russland habe außerdem Reizstoffe als Mittel der Kriegsführung in der Ukraine verwendet. Dabei handele es sich ebenfalls um einen Verstoß gegen die Chemiewaffenkonvention.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.