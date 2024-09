Markus Lanz diskutiert in seiner gleichnamigen Talkshow am Mittwochabend mit seinen Gästen zu später Stunde über die Kanzlerkandidatur von Friedrich Merz sowie den Verzicht von Markus Söder. Außerdem geht es um die inhaltlichen Differenzen der Grünen mit der CDU/CSU.

Das sind die Themen und Gäste am 18. September um 00.00 Uhr im ZDF:

Martin Huber - Der CSU-Generalsekretär nimmt Stellung zum Verzicht auf die Kanzlerkandidatur seines Parteivorsitzenden Söder und zur aktuellen Absage der Union an eine schwarz-grüne Koalition im Bund 2025.

- Der CSU-Generalsekretär nimmt Stellung zum Verzicht auf die Kanzlerkandidatur seines Parteivorsitzenden Söder und zur aktuellen Absage der Union an eine schwarz-grüne Koalition im Bund 2025. Anton Hofreiter - „Ich habe viele gute Kontakte zur Union“, sagt der Grünen-Politiker und legt dar, inwieweit er inhaltliche Differenzen mit der CDU/CSU für überbrückbar hält, unter anderem in der Asyl- und Energiepolitik.

- „Ich habe viele gute Kontakte zur Union“, sagt der Grünen-Politiker und legt dar, inwieweit er inhaltliche Differenzen mit der CDU/CSU für überbrückbar hält, unter anderem in der Asyl- und Energiepolitik. Melanie Amann - Die stellvertretende "Spiegel"-Chefredakteurin äußert sich zu den Hintergründen, wie sich Friedrich Merz die Kanzlerkandidatur sicherte sowie zum Verhältnis der beiden Parteichefs der Union.

Diskussion um Schwarz-Grün bei Lanz im ZDF

Hintergrund: CSU-Chef Markus Söder bleibt auch einen Tag nach seinem Rücktritt bei der Suche nach einem Kanzlerkandidaten der Union dabei, dass er eine Koalition mit den Grünen klar ablehnt. „Schwarz-Grün in Deutschland ist für uns ein absolutes No-Go“, sagte er am Mittwoch in seiner Grundsatzrede bei der Klausur der CSU-Landtagsfraktion in Kloster Banz. Die Fraktion reagierte dem Vernehmen nach mit großem Applaus.

Söder verfolgt seit vielen Monaten einen entschieden ablehnenden Kurs gegenüber den Grünen und fordert auch von der Union eine klare Absage an mögliche Bündnisse. Aus seiner Sicht sind die Grünen in der aktuellen Bundesregierung der Hauptgrund für die wirtschaftlich schlechte Lage Deutschlands. Ob Söder jedoch an seiner kategorischen Ablehnung festhalten kann, bleibt fraglich und hängt insbesondere von den Sitzverteilungen nach der Wahl in rund einem Jahr ab.

Der designierte Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) zeigt sich hingegen deutlich gelassener gegenüber einer Zusammenarbeit mit den Grünen. Zwar erklärte er am Dienstag in Berlin, dass eine Koalition „aus heutiger Sicht“ nicht möglich sei, fügte jedoch hinzu: Wenn es sich in den nächsten zwölf Monaten anders entwickelt, können wir schauen.“ Es liege an den Grünen, sich zu ändern, betonte Merz.

ZDF-Mediathek: Lanz gestern

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.