Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute in der Show zu Gast?

Markus Lanz diskutiert in seiner gleichnamigen Talkshow am Dienstagabend mit seinen Gästen über die Wahlen in den USA, die Auswirkungen der Präsidentschaftswahl auf Deutschland - und den Streit innerhalb der Ampel-Regierung.

Das sind die Themen und Gäste bei Markus Lanz am 5. November um 23.15 Uhr im ZDF:

Sigmar Gabriel, SPD-Politiker (SPD) - Der frühere Vizekanzler und Außenminister spricht über die Bedeutung der amerikanischen Präsidentschaftswahl für Deutschland und die Welt. Und er nimmt Stellung zur Ampelkrise.

Roderich Kiesewetter (CDU)- Der Verteidigungspolitiker der Union und Oberst a.D. äußert sich zu den sicherheitspolitischen Folgen der US-Wahl und zur Verfasstheit der multikulturellen Demokratie Amerikas.

Elmar Theveßen (ZDF-Korrespondent) - Kurz vor Schließung der Wahllokale informiert der Leiter des ZDF-Studios Washington über aktuelle Entwicklungen und Trends im Rennen zwischen Kamala Harris und Donald Trump.

Kristina Dunz (Journalistin) - Die Politik-Expertin vom „RedaktionsNetzwerk Deutschland" kommentiert die Querelen zwischen Scholz, Habeck und Lindner und blickt auf die Perspektiven der transatlantischen Beziehungen.

Benjamin Wolfmeier - Der Sprecher der Republicans Overseas Germany gilt als einer der größten Unterstützer von Donald Trump außerhalb der USA. Er erläutert, warum er auf dessen Rückkehr ins Weiße Haus hofft.

US-Wahl und Trump bei Lanz im ZDF

Hintergrund: Harris oder Trump - in den USA ist der Tag der Entscheidung bei der Präsidentschaftswahl angebrochen. Die Wahllokale öffneten am Dienstag um 06.00 Uhr Ortszeit (12.00 Uhr MEZ) flächendeckend in den ersten Bundesstaaten an der Ostküste, nach und nach folgten weitere Staaten. Im bis zuletzt extrem knappen Präsidentschaftsrennen haben die US-Bürger die Wahl zwischen Vizepräsidentin Harris von den Demokraten und dem republikanischen Ex-Präsidenten Trump; beide warben bis zuletzt um Stimmen. In Washington und andernorts wuchs derweil die Angst vor Unruhen.

Harris und Trump liefern sich in den Umfragen seit Wochen ein Kopf-an-Kopf-Rennen, so dass mit einem äußerst knappen Wahlausgang gerechnet wird. Ergebnisse aus ersten Bundesstaaten werden nach 19.00 Uhr (Ortszeit Washington, Mittwoch 01.00 Uhr MEZ) erwartet. Es ist aber fraglich, ob die US-Fernsehsender schon in der Wahlnacht einen Gesamtsieger ausrufen können oder ob das Ergebnis so knapp ist, dass länger gewartet werden muss. Bei der Präsidentschaftswahl vor vier Jahren stand das Ergebnis erst vier Tage später fest. Das Harris-Team ging am Montag aber davon aus, dass sich Trump wie 2020 vorzeitig zum Sieger ausrufen könnte. Damals hatte Trump nach seiner Wahlniederlage unhaltbare Betrugsvorwürfe erhoben und diese Lügen über Wochen ohne jegliche Beweise verbreitet - Washington erlebte daraufhin einen Gewaltexzess, als eine von Trump aufgestachelte Menge am 6. Januar 2021 das Kapitol stürmte.

Mit Blick auf mögliche neue Gewaltausbrüche wurden in der Hauptstadt Washington die Sicherheitskräfte verstärkt, Kapitol und Weißes Haus sind mit Metallbarrieren gesichert, zahlreiche Geschäfte und Bürogebäude wurden verriegelt. In mindestens drei Bundesstaaten - Nevada, Washington und Oregon - wurde die Nationalgarde aktiviert. Bei einer Rückkehr Trumps ins Weiße Haus befürchten viele, dass der Rechtspopulist der US-Demokratie schweren Schaden zufügen könnte. Entscheidend für den Wahlsieg dürften die Resultate in den sieben sogenannten Swing States sein, in denen das Rennen besonders eng ist. Laut der jüngsten Umfrage der "New York Times" und des Siena Instituts liegt Harris zwar in vier der sieben wichtigen Bundesstaaten vorn - in Pennsylvania aber verlor sie demnach an Zustimmung, so dass sie dort nun mit Trump gleichauf liegt.

Ampel-Streit bei Lanz im ZDF

Die Spitzen der Ampel-Koalition treffen sich am Mittwochabend im Berliner Kanzleramt, um einen Ausweg aus dem festgefahrenen Streit um die Wirtschafts- und Haushaltspolitik zu suchen. Der Koalitionsausschuss soll dabei über einen Vorschlag beraten, den Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in vertraulichen Gesprächen ausarbeiten. Die Dreierrunde hatte sich bereits am Montag und Dienstag getroffen, am Mittwochmorgen sollten die internen Beratungen weitergehen.

Die FDP drängt ihre Koalitionspartner massiv zu einer Kursänderung in der Wirtschaftspolitik und fordert konkrete Beschlüsse von der Sitzung des Koalitionsausschusses. Sollte sie sich mit ihren Vorstellungen nicht durchsetzen können, dürfte sich die Frage nach einem Ausscheiden der Liberalen aus der Koalition stellen. FDP-Chef Lindner hatte seine Vorstellungen vergangene Woche in einem wirtschaftspolitischen Grundsatzpapier formuliert. Bei SPD und Grünen stießen sie auf Ablehnung.

ZDF-Mediathek: Lanz heute

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.