"heute show extra - Next Stop Köster" Neues Talk-Format: Fabian Köster begrüßt Markus Söder im Aufzug

Mit einem Politiker im Aufzug steckenbleiben? Was bei vielen eher unangenehme Gefühle auslöst, ist für Politikerschreck Fabian Köster ein gefundenes Fressen. Im neuen Format "heute show extra - Next Stop Köster" begrüßt er in der ersten Folge den Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder.