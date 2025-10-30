Lanz heute - Gäste und Themen (30.10.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?
Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 23.15 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Es geht um den Ukraine-Krieg, der nach wie vor die Gemüter bewegt. Zu Gast ist untern anderem die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht, mit Fundamentalkriti, an der deutschen Außenpolitik. Auch ein Putin-Opfer kommt zu Wort.