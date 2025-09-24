Lanz heute: Gäste und Themen (24.9.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?

Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 23.15 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Die Sendung steht ausnahmsweise rein im Zeichen dern Außenpolitik und ihrer diversen Problemfelder von der Ukraine bis Gaza. Ist Deutschland hier überhaupt noch relevant, nachdem es über Jahrzehnte hinweg ziemlich versäumt wurde, die eigenen Interessen geltend zu machen und an geeigneten Stellen Druckmittel Richtung Frieden einzusetzen? Die Situation zwischen Israel und den Palästinensern ist allerdings ein heißes Eisen, und man missbraucht sie hierzulande nicht immer gleich leichtfertig, um von inneren Problemen abzulenken.

Während die Show ursprünglich einen breiten Mix aus Unterhaltung und Gesprächen mit Menschen mit interessanten Lebensgeschichten bot, hat sich der Fokus seit der Corona-Pandemie 2020 verstärkt in Richtung politischer Diskussionen verschoben. Die Lanz-Sendung wird täglich in Hamburg-Altona aufgezeichnet.

Last-Minute-Gäste heute bei Lanz

Vier Diskussionsteilnehmer bekommen die Chance, bei Lanz zu einem Millionenpublikum zu sprechen, wobei die Auswahl oft sehr kurzfristig geschieht. Eine Wochenplanung, wie sie früher im Deutschen Fernsehen selbstverständlich war, findet bei Lanz vorab nicht statt.

Lanz-Gäste am Mittwoch, 24. September

Manfred Weber, EVP-Vorsitzender: Der CSU-Vize und Fraktionschef der EVP im EU-Parlament nimmt Stellung zur gestrigen Rede Trumps vor der UN, zur Sicherheitslage in Europa und zur Rolle Deutschlands im Nahen Osten.

Die NATO-Expertin des ZDF-Studios Brüssel äußert sich zu den zunehmenden Spannungen zwischen Moskau und dem westlichen Verteidigungsbündnis. Zudem analysiert sie das Wirken Webers. Mariam Lau, Journalistin: Die "Zeit"-Redakteurin blickt auf die Unionsstreitigkeiten über einen Kurswechsel in der Israelpolitik. „Merz ist gefangen in einer Art strategischer Einsamkeit“, sagt sie.

So entsteht ein vielschichtiges Gespräch über Machtfragen in Europa, deutsche Außenpolitik im Nahen Osten und die Konsequenzen wachsender globaler Spannungen.

Markus Lanz – aktuelle Sendetermine

Mittwoch, 24. September 2025 - 23.15 Uhr (Folge 2128)

- 23.15 Uhr (Folge 2128) Donnerstag, 25. September 2025 - 23.15 Uhr (Folge 2129)

Wer die Sendung nicht zur Ausstrahlungszeit am Fernsehgerät verfolgen kann, hat die Möglichkeit, Markus Lanz und seine Gäste im ZDF-Livestream oder später in der ZDF-Mediathek anzuschauen. Dort bleiben die Folgen für einen Monat nach der Erstausstrahlung verfügbar.