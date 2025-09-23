Lanz heute: Gäste und Themen (23.9.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?
Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 22.45 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Es geht um das Thema NATO-Lufttraum, die innenpolitisch angespannte Lage in den USA sowie um die SPD und die Zukunft des deutschen Sozialstaats - eine große Bandbreite also, bei der die einzelnen Punkte ganz nach dem bei Lanz manchmal üblichen Infotainment-Stil natürlich nur angerissen werden können.