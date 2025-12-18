Markus Lanz heute - Gäste und Themen (18.12.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF eingeladen?
Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 23.15 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Es geht um das Thema Sozialstaat, wobei das Lanz-Team vor allem Krisenpropheten eingeladen hat. Macht sich der aus ÖRR-Gebühren hochdotierte Moderator mit seiner Auswahl etwa indirekt für Sozialabbau stark?