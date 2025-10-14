Markus Lanz heute - Gäste und Themen (14.10.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?

Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 22.45 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Es geht um den "Herbst der Reformen" und den aktuellen Waffenstillstand im Gaza-Konflikt - also mal wieder ein großer Rundumschlag von "Welterklärer" Markus Lanz.

Dass die Themen dabei nur häppchenweise angerissen werden können, scheint das Publikum nicht zu stören - man billigt dem sympathischen und scheinbar unvoreingenommenen Lanz wohl gerne eine gewisse Deutungshoheit zu.

Während die Show ursprünglich einen breiten Mix aus Unterhaltung und Gesprächen mit Menschen mit interessanten Lebensgeschichten bot, hat sich der Fokus seit der Corona-Pandemie 2020 verstärkt in Richtung politischer Diskussionen verschoben. Die Lanz-Sendung wird täglich in Hamburg-Altona aufgezeichnet.

Last-Minute-Gäste heute bei Lanz

Vier Diskussionsteilnehmer bekommen die Chance, bei Lanz zu einem Millionenpublikum zu sprechen, wobei die Auswahl oft sehr kurzfristig geschieht. Eine Wochenplanung, wie sie früher im Deutschen Fernsehen selbstverständlich war, findet bei Lanz vorab nicht statt.

Lanz-Gäste am Dienstag, 14. Oktober

Carsten Linnemann, CDU-Generalsekretär: Er nimmt Stellung zu Fahrplan und programmatischen Schwerpunkten des versprochenen "Herbst der Reformen". Zudem äußert er sich zu Bundeskanzler Friedrich Merz.

Er nimmt Stellung zu Fahrplan und programmatischen Schwerpunkten des versprochenen "Herbst der Reformen". Zudem äußert er sich zu Bundeskanzler Friedrich Merz. Ulrike Herrmann, Journalistin: Die "taz"-Wirtschaftsexpertin blickt auf die Sparpläne von Schwarz-Rot und warnt vor einer Zunahme der sozialen Ungleichheit.

Die "taz"-Wirtschaftsexpertin blickt auf die Sparpläne von Schwarz-Rot und warnt vor einer Zunahme der sozialen Ungleichheit. Thomas Reichart, Korrespondent: Nach der Gaza-Friedensfeier in Ägypten und der Geiselfreilassung analysiert der Leiter des ZDF-Studios Tel Aviv die Lage in Israel und die Perspektiven für die Region.

Nach der Gaza-Friedensfeier in Ägypten und der Geiselfreilassung analysiert der Leiter des ZDF-Studios Tel Aviv die Lage in Israel und die Perspektiven für die Region. Efrat Machikawa, Geiselangehörige: Die Nichte des vor acht Monaten aus der Geiselhaft der Hamas befreiten Gadi Moses spricht über die Traumata der Ex-Geiseln und ihrer Angehörigen und über deren Hoffnungen.

Hintergrund: Innen- und außenpolitische Umbrüche bestimmen diese Ausgabe von Markus Lanz: Während die Bundesregierung Reformen ankündigt, bleibt die Weltlage von Krisen und Konflikten geprägt. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann erläutert seine Ziele und benennt die Prioritäten, mit denen die Union Vertrauen zurückgewinnen will. Etwa auf Kosten einer völlig desorientiert wirkenden SPD? Außerdem äußert sich Linnemann zur Rolle und Strategie von Bundeskanzler Friedrich Merz, der nun allmähliich seine Agenda zu entfalten scheint - nicht gerade unter dem Motto "Frieden und Wohlstand".

taz-Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann betrachtet die geplanten Sparmaßnahmen der schwarz-roten Koalition kritisch und warnt vor wachsender sozialer Ungleichheit. Aus Israel berichtet ZDF-Korrespondent Thomas Reichart – und beschreibt die vorsichtige Hoffnung auf eine neue Phase der Entspannung im Nahen Osten. Efrat Machikawa, Nichte einer ehemaligen Hamas-Geisel, schildert eindringlich, wie tief die seelischen Wunden bei Befreiten und Angehörigen bis heute sind – und warum für viele trotz allem die Hoffnung auf echten Frieden bleibt.

Markus Lanz – aktuelle Sendetermine

Dienstag, 14.10. - 22. 45 Uhr, ZDF

Mittwoch, 15.10. - 23.15 Uhr, ZDF

Donnerstag, 16.10. - 23.15 Uhr, ZDF

Wer die Sendung nicht zur Ausstrahlungszeit am Fernsehgerät verfolgen kann, hat die Möglichkeit, Markus Lanz und seine Gäste im ZDF-Livestream oder später in der ZDF-Mediathek anzuschauen. Dort bleiben die Folgen für einen Monat nach der Erstausstrahlung verfügbar.