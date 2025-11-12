Lanz heute: Gäste und Themen (12.11.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?

Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 23.15 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Es geht um das humanitäre Drama im Sudan, das sich aktuell im dortigen Bürgerkrieg abspielt. Ausnahmsweise kommt die deutsche Politik bei Lanz deswegen nur am Rande vor.

Während die Show ursprünglich einen breiten Mix aus Unterhaltung und Gesprächen mit Menschen mit interessanten Lebensgeschichten bot, hat sich der Fokus seit der Corona-Pandemie 2020 verstärkt in Richtung politischer Diskussionen verschoben. Die Lanz-Sendung wird täglich in Hamburg-Altona aufgezeichnet.

Last-Minute-Gäste heute bei Lanz

Vier Diskussionsteilnehmer bekommen die Chance, bei Lanz zu einem Millionenpublikum zu sprechen, wobei die Auswahl oft sehr kurzfristig geschieht. Eine Wochenplanung, wie sie früher im Deutschen Fernsehen selbstverständlich war, findet bei Lanz vorab nicht statt.

Lanz-Gäste am Mittwoch, 12. November

Serap Güler, CDU-Politikerin: Die Staatsministerin im Auswärtigen Amt hat kürzlich den Sudan besucht. „Der Krieg dort ist de facto die größte humanitäre Krise, die wir weltweit haben“, erzählt sie.

Hintergrund I: CDU-Staatsministerin Serap Güler berichtet von ihrer Reise in den Sudan – dem Epizentrum einer der größten humanitären Krisen seit Jahrzehnten. Einige fühlen sich bereits an den Genozid 1994 in Ruanda erinnert. Politologe Achim Vogt und Migrationsforscher Daniel Thym ordnen Hintergründe und Folgen des aktuellen Konflikts ein, der bislang noch keine Flüchtlingsbewegungen bis Europa ausgelöst hat.

Hintergrund II: Stern-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz analysiert vor diesem Hintergrund, wie Schwarz‑Rot um den richtigen Kurs in der Migrationspolitik ringt. Wäre man auf neue Problemlagen vorbereitet und würde wieder eine Politik der offenen Grenzen betreiben? Oder gibt es auch Alternativen mit Hilfen vor Ort? Die "Stadtbild"-Debatte erscheint angesichts solcher Fragen fast zweitrangig.

Markus Lanz – aktuelle Sendetermine

Mittwoch, 12. November, um 23.15 Uhr im ZDF

Donnerstag, 13. November, um 23:15 Uhr im ZDF

Wer die Sendung nicht zur Ausstrahlungszeit am Fernsehgerät verfolgen kann, hat die Möglichkeit, Markus Lanz und seine Gäste im ZDF-Livestream oder später in der ZDF-Mediathek anzuschauen. Dort bleiben die Folgen für einen Monat nach der Erstausstrahlung verfügbar.