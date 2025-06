Lanz heute: Gäste und Themen (10. Juni)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?

Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 22.45 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Wie so oft geht es bei Lanz um die große Weltlage. Darüber auslassen darf sich unter anderem Martin Schulz, gescheiterter SPD-Chef und früherer Präsident des EU-Parlaments. Auch Polen, die Niederlande und die Unruhen in LA sind Thema.

Während die Show ursprünglich einen breiten Mix aus Unterhaltung und Gesprächen mit Menschen mit interessanten Lebensgeschichten bot, hat sich der Fokus seit der Corona-Pandemie 2020 verstärkt in Richtung politischer Diskussionen verschoben.

Martin Schulz heute bei Lanz

Die Diskussionsteilnehmer bekommen die Chance, bei Lanz zu einem Millionenpublikum zu sprechen, wobei die Auswahl oft sehr kurzfristig geschieht. Eine Wochenplanung, wie sie früher im Deutschen Fernsehen selbstverständlich war, findet bei Lanz vorab nicht statt. Die Zeiten sind eben spontaner geworden.

Lanz-Gäste am Dienstag, 10. Juni

Martin Schulz, Ex-SPD-Flop: Der frühere Präsident des EU-Parlaments äußert sich zur Rolle Europas in der Welt und den wirtschafts- und sicherheitspolitischen Herausforderungen der EU.

Der frühere Präsident des EU-Parlaments äußert sich zur Rolle Europas in der Welt und den wirtschafts- und sicherheitspolitischen Herausforderungen der EU. Daniel Friedrich Sturm, Journalist: Der Leiter des Hauptstadtbüros des "Tagesspiegels" begleitete Kanzler Merz auf dessen Washington-Reise. Er analysiert die deutsche Außenpolitik und äußert sich zudem zum Zustand der SPD.

Der Leiter des Hauptstadtbüros des "Tagesspiegels" begleitete Kanzler Merz auf dessen Washington-Reise. Er analysiert die deutsche Außenpolitik und äußert sich zudem zum Zustand der SPD. Elmar Theveßen, Korrespondent: Der Leiter des ZDF-Studios Washington informiert über die Lage in L.A., wo auf Anweisung Trumps Nationalgardisten und Marineinfanteristen massiv gegen protestierende Zivilisten vorgingen.

Der Leiter des ZDF-Studios Washington informiert über die Lage in L.A., wo auf Anweisung Trumps Nationalgardisten und Marineinfanteristen massiv gegen protestierende Zivilisten vorgingen. Alice Bota, Journalistin: Nach der Wahl des Rechtsnationalen Nawrocki zum neuen Präsidenten spricht die Osteuropa-Expertin der "Zeit" über die innen- und migrationspolitische Situation in Polen.

Nach der Wahl des Rechtsnationalen Nawrocki zum neuen Präsidenten spricht die Osteuropa-Expertin der "Zeit" über die innen- und migrationspolitische Situation in Polen. Ulf Röller, Korrespondent: Der Leiter des ZDF-Studios Brüssel blickt auf die transatlantischen Beziehungen. Zudem äußert er sich zur Präsidentschaftswahl in Polen und zur Regierungskrise in den Niederlanden

Hintergrund I: Bei den aktuell laufenden Protesten in Los Angeles sind nach Trumps Anordnung erstmals seit Jahrzehnten wieder Marineinfanteristen gegen Zivilisten im Inland eingesetzt worden. Die Demonstrationen entstanden nach umstrittenen Polizeieinsätzen in mehreren Stadtteilen, doch die Reaktion der Bundesregierung spaltet das Land. Während Trump von "notwendiger Ordnung" spricht, warnen Verfassungsrechtler vor einem gefährlichen Präzedenzfall. Elmar Theveßen verfolgt die Ereignisse aus nächster Nähe und gehört zu den Journalisten, die kritisch über den militärischen Einsatz im Inneren berichten.

Hintergrund II: Nach der überraschenden Präsidentschaftswahl in Polen steht Europa vor neuen Herausforderungen. Der rechtspopulistische Kandidat Nawrocki konnte sich gegen alle Prognosen durchsetzen und kündigte bereits eine restriktivere Migrationspolitik sowie eine Überprüfung der EU-Beziehungen an. Gleichzeitig schwelt die Regierungskrise in den Niederlanden weiter, nachdem das Kabinet Rutte IV nach monatelangen Querelen endgültig zerbrochen ist.

Alice Bota und Ulf Röller werden die Auswirkungen dieser politischen Verschiebungen auf die europäische Einigkeit beleuchten. Doch wie gravierend sind diese Entwicklungen wirklich? Könnte es sein, dass die deutsche Medienlandschaft die Probleme überbewertet, während andere EU-Länder pragmatischer mit den neuen Realitäten umgehen? Oder steht Europa tatsächlich vor einer fundamentalen Richtungsentscheidung?

Markus Lanz – aktuelle Sendetermine

Dienstag, 10. Juni 2025 - 22.45 Uhr

Mittwoch, 11.6.2025 - 23.15 Uhr

Donnerstag, 12.6.2025 - 23.25 Uhr

Wer die Sendung nicht zur Ausstrahlungszeit am Fernsehgerät verfolgen kann, hat die Möglichkeit, Markus Lanz und seine Gäste im ZDF-Livestream oder später in der ZDF-Mediathek anzuschauen. Dort bleiben die Folgen für einen Monat nach der Erstausstrahlung verfügbar.