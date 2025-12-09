Lanz heute - Gäste und Themen (9.12.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?

Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 23.15 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Es gibt einen Rundumschlag von der Rentendebatte über die neue US-Sicherheitsstrategie und die Kanzler-Reise nach Israel bis hin zur humanitären Situation in Gaza.

Während die Show ursprünglich einen breiten Mix aus Unterhaltung und Gesprächen mit Menschen mit interessanten Lebensgeschichten bot, hat sich der Fokus seit der Corona-Pandemie 2020 verstärkt in Richtung politischer Diskussionen verschoben. Die Lanz-Sendung wird täglich in Hamburg-Altona aufgezeichnet.

Last-Minute-Gäste heute bei Lanz

Die Diskussionsteilnehmer bekommen die Chance, bei Lanz zu einem Millionenpublikum zu sprechen, wobei die Auswahl oft sehr kurzfristig geschieht. Eine Wochenplanung, wie sie früher im Deutschen Fernsehen selbstverständlich war, findet bei Lanz vorab nicht statt.

Lanz-Gäste am Dienstag, 9. Dezember

Karin Prien, CDU-Vizevorsitzende: Die Bundesbildungsministerin nimmt Stellung zur Debatte um die Generationengerechtigkeit. Und sie äußert sich zu den Beziehungen Deutschlands zu den USA und Israel.

Die Bundesbildungsministerin nimmt Stellung zur Debatte um die Generationengerechtigkeit. Und sie äußert sich zu den Beziehungen Deutschlands zu den USA und Israel. Elmar Theveßen, Korrespondent: Der Leiter des ZDF-Studios Washington ordnet die neue US-Sicherheitsstrategie ein. „Es ist eine Art Scheidungsurkunde für die NATO und das transatlantische Bündnis“, stellt er fest.

Der Leiter des ZDF-Studios Washington ordnet die neue US-Sicherheitsstrategie ein. „Es ist eine Art Scheidungsurkunde für die NATO und das transatlantische Bündnis“, stellt er fest. Florence Gaub, Militärexpertin: Die Forschungsdirektorin des NATO Defense College analysiert, was die neue Trump-Strategie für Deutschland und die europäische Sicherheitsarchitektur bedeutet.

Die Forschungsdirektorin des NATO Defense College analysiert, was die neue Trump-Strategie für Deutschland und die europäische Sicherheitsarchitektur bedeutet. Eva Quadbeck, Journalistin: Die Chefredakteurin des SPD-nahen "Redaktionsnetzwerks Deutschland" blickt auf die Stimmungslage in der Regierungskoalition und berichtet zudem von der Kanzler-Reise nach Israel, die sie begleitete.

Die Chefredakteurin des SPD-nahen "Redaktionsnetzwerks Deutschland" blickt auf die Stimmungslage in der Regierungskoalition und berichtet zudem von der Kanzler-Reise nach Israel, die sie begleitete. Dr. Jan Wynands, Chirurg: Er war binnen eines Jahres dreimal im Gazastreifen und hat dort ehrenamtlich im Krankenhaus gearbeitet. „Es fehlt nach wie vor am Allerdringlichsten“, berichtet er.

Hintergrund: Globale Verantwortung und deutsche Politik im Umbruch: CDU‑Vize Karin Prien spricht über Generationengerechtigkeit und Deutschlands Rolle zwischen USA und Israel. ZDF‑Korrespondent Elmar Theveßen und NATO‑Expertin Florence Gaub analysieren die vielfach kritisierte neue US‑Strategie. Bringt sie endlich Frieden in der Ukraine oder geht es nur um eine neue Rivalität zwischen den Vereinigten Staaten und Europa? Eva Quadbeck und Arzt Jan Wynands berichten von politischen und humanitären Brennpunkten.

Markus Lanz – aktuelle Sendetermine

Dienstag, 9. Dezember, um 23.15 Uhr im ZDF

Mittwoch, 10. Dezember, um 0.00 Uhr im ZDF

Donnerstag, 11. Dezember, um 23.15 Uhr im ZDF

Wer die Sendung nicht zur Ausstrahlungszeit am Fernsehgerät verfolgen kann, hat die Möglichkeit, Markus Lanz und seine Gäste im ZDF-Livestream oder später in der ZDF-Mediathek anzuschauen. Dort bleiben die Folgen für einen Monat nach der Erstausstrahlung verfügbar.