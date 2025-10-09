Lanz heute - Gäste und Themen (9.10.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?
Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 23.15 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Es geht um die FDP und ihre liberale Existenzkrise, die sich bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz 2026 weiter zuspitzen könnte. Kann Liberalismus mehr als Koalitionssprenger Christian Lindner oder eine Politik aus reiner Beliebigkeit, bei der Standpunkte scheinbar nicht mehr zählen? Zu Gast ist darüber hinaus eine Drohnenexpertin.