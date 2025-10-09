Lanz heute - Gäste und Themen (9.10.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?

Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 23.15 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Es geht um die FDP und ihre liberale Existenzkrise, die sich bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz 2026 weiter zuspitzen könnte. Kann Liberalismus mehr als Koalitionssprenger Christian Lindner oder eine Politik aus reiner Beliebigkeit, bei der Standpunkte scheinbar nicht mehr zählen? Zu Gast ist darüber hinaus eine Drohnenexpertin.

Während die Show ursprünglich einen breiten Mix aus Unterhaltung und Gesprächen mit Menschen mit interessanten Lebensgeschichten bot, hat sich der Fokus seit der Corona-Pandemie 2020 verstärkt in Richtung politischer Diskussionen verschoben. Die Lanz-Sendung wird täglich in Hamburg-Altona aufgezeichnet.

Last-Minute-Gäste heute bei Lanz

Vier Diskussionsteilnehmer bekommen die Chance, bei Lanz zu einem Millionenpublikum zu sprechen, wobei die Auswahl oft sehr kurzfristig geschieht. Eine Wochenplanung, wie sie früher im Deutschen Fernsehen selbstverständlich war, findet bei Lanz vorab nicht statt.

Lanz-Gäste am Donnerstag, 9. Oktober

Christian Dürr, FDP-Vorsitzender: Nach dem Scheitern bei der Bundestagswahl muss er die Liberalen wieder auf Kurs bringen. „Wir wollen die Partei der radikalen Mitte sein“, sagt er über die strategische Positionierung.

Marc Felix Serrao, Journalist: Der Chefredakteur der "NZZ" in Deutschland spricht über das Risiko, dass die FDP weiter an politischer Relevanz verliert und erläutert, wie Liberalismus wieder attraktiver werden könnte.

Sascha Lobo, Autor: „Ich glaube, dass wir eine liberale Kraft brauchen", sagt der "Spiegel"-Kolumnist. Zudem spricht der Digitalisierungsexperte über hybride Bedrohungen im und durch den Cyberraum.

Ulrike Franke, Politologin: Die Sicherheitsexpertin vom European Council on Foreign Relations (ECFR) ordnet die jüngsten Drohnenvorfälle in Europa ein und erklärt Abwehrtechniken gegen einfliegende Drohnen.

Hintergrund: Ein bisschen klingt es wie eine Drohung: FDP-Vorsitzender Christian Dürr spricht über den strategischen Neustart seiner Partei, die sich als „radikale Mitte“ zwischen Wirtschaftsliberalismus und gesellschaftlicher Verantwortung behaupten will. NZZ-Journalist Marc Felix Serrao analysiert das Risiko weiterer Verluste an politischer Relevanz und fragt, wie liberales Denken wieder zum gesellschaftlichen Erfolgsmodell werden kann.

Autor und Spiegel-Kolumnist Sascha Lobo plädiert für eine zeitgemäße, digitale Form des Liberalismus und warnt zugleich vor hybriden Bedrohungen durch Desinformation und Cyberangriffe. Ergänzt wird die Runde durch Politologin Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations, die die jüngsten Drohnenvorfälle in Europa analysiert.

Markus Lanz – aktuelle Sendetermine

Donnerstag, 9. Oktober 2025 - 23.15 Uhr

Wer die Sendung nicht zur Ausstrahlungszeit am Fernsehgerät verfolgen kann, hat die Möglichkeit, Markus Lanz und seine Gäste im ZDF-Livestream oder später in der ZDF-Mediathek anzuschauen. Dort bleiben die Folgen für einen Monat nach der Erstausstrahlung verfügbar.