Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?

Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 23.15 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Es geht um Trumps Politik in den USA, aber auch um die Lage in Deutschland, die offenbar mit der dortigen Situation verglichen werden soll, obwohl es doch etliche Unterschiede gibt.

Während die Show ursprünglich einen breiten Mix aus Unterhaltung und Gesprächen mit Menschen mit interessanten Lebensgeschichten bot, hat sich der Fokus seit der Corona-Pandemie 2020 verstärkt in Richtung politischer Diskussionen verschoben. Die Lanz-Sendung wird täglich in Hamburg-Altona aufgezeichnet.

Last-Minute-Gäste heute bei Lanz

Vier Diskussionsteilnehmer bekommen die Chance, bei Lanz zu einem Millionenpublikum zu sprechen, wobei die Auswahl oft sehr kurzfristig geschieht. Eine Wochenplanung, wie sie früher im Deutschen Fernsehen selbstverständlich war, findet bei Lanz vorab nicht statt.

Lanz-Gäste am Mittwoch, 8. Oktober

Omid Nouripour, Grünen-Politiker: Mit Blick auf Trumps Politik in den USA spricht der grüne Bundestagsvizepräsident über mögliche Gefahren für die Demokratie in Deutschland. Zudem äußert er sich zur EU-Sicherheitspolitik.

Mit Blick auf Trumps Politik in den USA spricht der grüne Bundestagsvizepräsident über mögliche Gefahren für die Demokratie in Deutschland. Zudem äußert er sich zur EU-Sicherheitspolitik. Elmar Theveßen, Korrespondent: In den USA verschärft sich der Streit um den Einsatz der Nationalgarde auf Geheiß Präsident Trumps. Der Leiter des ZDF-Studios Washington, der die USA nach seinen Aussagen über Charlie Kirk aus Angst vor einem drohenden Einreiseverbot derzeit nicht verlassen will, informiert über die aktuelle Entwicklung.

In den USA verschärft sich der Streit um den Einsatz der Nationalgarde auf Geheiß Präsident Trumps. Der Leiter des ZDF-Studios Washington, der die USA nach seinen Aussagen über Charlie Kirk aus Angst vor einem drohenden Einreiseverbot derzeit nicht verlassen will, informiert über die aktuelle Entwicklung. Kirk Junker, Jurist: Der US-amerikanische Rechtswissenschaftler erläutert die Methoden, mit denen Trump mutmaßlich einen "Systemumbau" in den USA vorantreibt.

Der US-amerikanische Rechtswissenschaftler erläutert die Methoden, mit denen Trump mutmaßlich einen "Systemumbau" in den USA vorantreibt. Annett Meiritz, Journalistin: Die Ex-USA-Korrespondentin des "Handelsblatts" sagt: „Ich habe gelernt, Trumps Universum weder zu verherrlichen noch zu verdammen.“ Sie beleuchtet das Erfolgsgeheimnis des US-Präsidenten, ohne ihn dabei für jedes Wort oder für jede Handlung vorab zu verurteilen.

Hintergrund: Wie gefährlich ist Donald Trumps Politik für demokratische Systeme – in den USA und in Europa? In dieser Ausgabe von Markus Lanz diskutieren Politiker, Journalisten und Wissenschaftler über Machtmechanismen, Rechtsbrüche und die Zukunft westlicher Demokratien.

Grünen-Politiker Omid Nouripour warnt mit Blick auf Trumps Vorgehen in den USA vor einer schleichenden Aushöhlung demokratischer Institutionen – auch in Deutschland. Außerdem spricht er über die sicherheitspolitischen Herausforderungen für die EU. Lanz-Dauergast Elmar Theveßen, Leiter des ZDF-Studios Washington, berichtet über den eskalierenden Streit um den Einsatz der Nationalgarde auf Anordnung des US-Präsidenten und ordnet die innenpolitischen Spannungen ein.

Während der ZDF-Korrespondent für das deutsche Publikum offenbar eine Art Deutungshoheit zu sämtlichen Ereignissen in den USA beansprucht und dabei die Vielzahl der heute existierenden Kanäle völlig übersieht, analysiert die unabhängige Journalistin Annett Meiritz, ehemalige USA-Korrespondentin des Handelsblatts, Trumps politische Inszenierung und seine auf manche wirkende Faszination – zwischen Polarisierung, Medienmacht und Populismus.

Markus Lanz – aktuelle Sendetermine

Mittwoch, 8. Oktober 2025 - 23.15 Uhr

- 23.15 Uhr Donnerstag, 9. Oktober 2025 - 23.15 Uhr

Wer die Sendung nicht zur Ausstrahlungszeit am Fernsehgerät verfolgen kann, hat die Möglichkeit, Markus Lanz und seine Gäste im ZDF-Livestream oder später in der ZDF-Mediathek anzuschauen. Dort bleiben die Folgen für einen Monat nach der Erstausstrahlung verfügbar.