Markus Lanz heute - Gäste und Themen (4.12.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?

Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 23.30 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Es geht um aktuelle Entwicklungen bei den Grünen sowie um das Thema AfD und Brandmauer mitsamt den "Drogerie-Königen" Götz Werner und Raoul Rossmann, der seinen vielgescholtenen Kollegen aus Baden-Württemberg verteidigt.

Während die Show ursprünglich einen breiten Mix aus Unterhaltung und Gesprächen mit Menschen mit interessanten Lebensgeschichten bot, hat sich der Fokus seit der Corona-Pandemie 2020 verstärkt in Richtung politischer Diskussionen verschoben. Die Lanz-Sendung wird täglich in Hamburg-Altona aufgezeichnet.

Last-Minute-Gäste heute bei Lanz

Vier Diskussionsteilnehmer bekommen jeweils die Chance, bei Lanz zu einem Millionenpublikum zu sprechen, wobei die Auswahl oft sehr kurzfristig geschieht. Eine Wochenplanung, wie sie früher im Deutschen Fernsehen selbstverständlich war, findet bei Lanz vorab nicht statt.

Lanz-Gäste am Donnerstag, 4. Dezember

Felix Banaszak, Grünen-Co-Chef: Am vergangenen Wochenende hat seine Partei auf der Bundesdelegiertenkonferenz ihren künftigen Kurs abgesteckt. Hierzu nimmt der Vorsitzende Stellung.

Am vergangenen Wochenende hat seine Partei auf der Bundesdelegiertenkonferenz ihren künftigen Kurs abgesteckt. Hierzu nimmt der Vorsitzende Stellung. Sabine Rennefanz, Journalistin: Nach Kritik und dem Austritt von Mitgliedern hat der Verband "Die Familienunternehmer" seine Position zum Umgang mit der AfD korrigiert. Die "Spiegel"-Kolumnistin analysiert den Vorgang.

Nach Kritik und dem Austritt von Mitgliedern hat der Verband "Die Familienunternehmer" seine Position zum Umgang mit der AfD korrigiert. Die "Spiegel"-Kolumnistin analysiert den Vorgang. Raoul Roßmann, Unternehmer: Weil der Familienunternehmer-Verband einen AfD-Abgeordneten zu einer Veranstaltung eingeladen hatte, verließ der Drogerie-Unternehmer die Lobbyorganisation.

Weil der Familienunternehmer-Verband einen AfD-Abgeordneten zu einer Veranstaltung eingeladen hatte, verließ der Drogerie-Unternehmer die Lobbyorganisation. Christoph Werner, Unternehmer: Der Geschäftsführer der dm-Drogeriemarkt-Kette hingegen lehnt eine strikte Abgrenzung zur AfD ab. „Wir müssen für Gespräche immer offen sein“, lautet sein Plädoyer.

Hintergrund: Politik und Wirtschaft im Werte‑Streit: Grünen‑Co‑Chef Felix Banaszak erklärt den neuen Kurs seiner Partei. Spiegel-Kolumnistin Sabine Rennefanz analysiert den Konflikt um den Unternehmer‑Verband und die AfD‑Frage. Raoul Roßmann und Christoph Werner zeigen, wie unterschiedlich deutsche Firmen mit der so genannten Brandmauer umgehen - ohne sich dabei "an die Gurgel" zu gehen.

Markus Lanz – aktuelle Sendetermine

Donnerstag, 4. Dezember 2025 - 23.30 Uhr

Wer die Sendung nicht zur Ausstrahlungszeit am Fernsehgerät verfolgen kann, hat die Möglichkeit, Markus Lanz und seine Gäste im ZDF-Livestream oder später in der ZDF-Mediathek anzuschauen. Dort bleiben die Folgen für einen Monat nach der Erstausstrahlung verfügbar.