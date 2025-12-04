Markus Lanz heute - Gäste und Themen (4.12.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?
Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 23.30 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Es geht um aktuelle Entwicklungen bei den Grünen sowie um das Thema AfD und Brandmauer mitsamt den "Drogerie-Königen" Götz Werner und Raoul Rossmann, der seinen vielgescholtenen Kollegen aus Baden-Württemberg verteidigt.